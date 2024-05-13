Студентський бойкот, побиття людей та затримані іноземці: яка ситуація у Грузії зараз (фото, відео)

Затримано трьох іноземців, серед них є росіяни

У понеділок, 13 квітня, у Грузії продовжуються протести проти закону про "іноагентів", який розглянув та підтримав у третьому читанні юридичний комітет парламенту. Студенти вишів масово бойкотували заняття, а викладачі підписали спільну заяву на їх підтримку.

Про це повідомляють місцеві канали. Також, зазначається, що вже затримано понад 20 протестувальників, серед яких троє – громадяни іноземних країн, зокрема США та Росії.

"Посольства Сполучених Штатів Америки та Швейцарської конфедерації вже проінформовані про затримання зазначених осіб", – кажуть у Міністерстві внутрішніх справ.

Зауважмо, що 13 квітня до протестів долучились студенти з основних вишів Грузії. Вони не прийшли на заняття до навчальних закладів Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. Понад сто професорів та викладачів Тбіліського державного університету підписали спільну заяву на підтримку студентів.

Зауважимо, що о 06:00 (05:00 за київським часом) силовики почали відтісняти протестувальників із верхніх вулиць та звільнили вхід до парламенту. Під час цього відбулось "жорстке затримання" кількох протестувальників. Відомо про 20 осіб, серед яких троє — іноземці.

Нагадаємо, що 9 квітня в Грузії спалахнула хвиля масових протестів після того, як лідер парламентської більшості "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроєкт про "іноземних агентів", або так званий "російський закон". Він передбачає створення відкритого реєстру агентів іноземного впливу, до якого будуть внесені всі ЗМІ та некомерційні юридичні особи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Єврокомісії прокоментували протести проти "російського закону" у Грузії.