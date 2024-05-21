"Мы сразу связались, но ..": новые подробности авиакатастрофы вертолета с Раиси рассказала Турция

Авиакатастрофа первоначально выглядела как несчастный случай

Во время авиакатастрофы вертолета с президентом Эбрахимом Раиси Турция не зафиксировала от него сигналов. Вертолет упал на северо-западе Ирана.

Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала TRT Haber. Он предположил, что система связи либо была отключена, либо ее вообще не было.

"Иран был в пределах нашей зоны ответственности за морской и воздушный поиск и спасение. В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система или была отключена, или вертолет вообще не был оснащен такой системой", – сказал турецкий министр.

Уралоглу подчеркнул, что еще рано делать вывод о том была ли эта авиакатастрофа убийством или простой случайностью. По его словам, сначала это выглядело как несчастный случай, поскольку погода была действительно неблагоприятной и туманной.

Министр акцентировал, что район, в котором упал вертолет, расположен в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции. Именно поэтому турецкий беспилотник нашел обломки вертолета.

Напомним, что официальной версией авиакатастрофы вертолета считают техническую неисправность, по версии Ирана.

Ранее "Телеграф" писал, что европейские лидеры высказались по поводу гибели Раиси.