"Черный лебедь" и хаос в Иране: чего ждать от президентских выборов в этой стране

После траура по Ибрахиму Раиси в Иране будет объявлено о проведении президентских выборов.

Хотя должность президента не является №1 в структуре иранских властей, именно он во многом формирует и представляет позицию страны. "Телеграф" рассказывает о тонкостях политической системы Ирана, и возможны ли изменения в курсе Тегерана после выборов.

Погода или враги?

Следует отметить, что подобных случаев внезапной смерти президента в истории Ирана не было. Издание The Economist отмечает, что плохие погодные условия действительно могли стать причиной авиакатастрофы, но в иранской политике "никогда ничего не бывает таким, каким кажется, и многие иранцы начали предполагать более страшные объяснения".

У Раиси был длинный список внутренних врагов, от относительных умеренных, которых он оттеснил на второй план, до консерваторов, считавших его неумелым президентом. Поэтому возникает вопрос, не сговорились ли эти враги, чтобы убить его.

"Неудивительно, что некоторые иранцы также задаются вопросом, не причастен ли Израиль к этой катастрофе. Эти два давних врага столкнулись в прошлом месяце после того, как Израиль убил иранского генерала в Дамаске, а Иран в ответ выпустил более 300 ракет и беспилотников, направленных на Израиль, — говорится в статье. — Моссад, израильская шпионская служба, имеет долгую историю убийств своих врагов, в том числе в Иране, где она убила величайших ученых-ядерщиков".

Однако есть веские причины сомневаться в причастности Израиля, отмечают журналисты. Иерусалим никогда не заходил так далеко, и "было бы глупо рисковать такими последствиями, чтобы убить Раиси, глубоко непопулярного политика, на самом деле не имеющего решающего голоса во многих важнейших политических решениях Ирана".

О непопулярности Раиси среди части населения свидетельствует хотя бы тот факт, что после первых сообщений об авиакатастрофе, в сети появилось видео запущенных праздничных фейерверков. В частности, в Саккезе. Это родной город Махсы Амини, девушки, которая в 2022 году арестованная за ненадлежащее ношение хиджаба, умерла под стражей полиции морали.

Тогда по Ирану прокатились волны протестов "Женщина, жизнь, свобода" — во время них 19 тысяч протестующих были заключены в тюрьму, и не менее полутысячи человек погибли. Репрессии и подавление инакомыслия считаются главными методами иранской власти.

Нелояльным места нет

Погибший президент рассматривался не только как лояльный исполнитель политики режима, но вероятный преемник аятоллы Али Хаменеи — верховного лидера и фактического руководителя страны. Хаменеи 85 лет, и вопрос наследника его роли для Ирана с каждым днем становится все более актуальным.

"Смерть Ибрахима Раиси приведет к кризису престолонаследия в Иране", — написал Карим Саджадпур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, добавив, что единственным другим претендентом, вероятно, будет сын действующего верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

Однако занятие Хаменеи-младшим должности отца может спровоцировать теории о том, что смерть Раиси все же не была случайной, считает Саджадпур.

В целом, западные СМИ прогнозируют, что смерть Раиси потрясет иранскую политику и заставит режим в сжатые сроки и в сложное время найти нового президента.

"Новый президент страны должен быть избран в течение 50 дней, что дает верховному лидеру Али Хаменеи и его окружению относительно мало времени, чтобы выбрать кого-то, кто не только станет президентом в такое критическое время, но и будет иметь сильную позицию, сменив самого аятолла", — говорится в материале британского The Guardian.

Президент избирается прямым тайным голосованием абсолютным большинством избирателей сроком на четыре года и не может занимать должность более двух сроков подряд. Кандидатуры на выборы президента должны быть утверждены Советом стражей.

Любой кандидат должен пройти "фильтрацию", чтобы его допустили к выборам:

"Кандидаты, независимо от того, на какую должность они претендуют, должны пройти через Совет, который будет определять, отвечает ли этот человек всем требованиям. Если он не отвечает, его не пропустят дальше. Поэтому нелояльные туда просто не попадают", — объясняет "Телеграфу" директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Верховный лидер олицетворяет собой гарантии сохранения исламского устроя, а президент и правительство как исполнительная власть непосредственно принимают некоторые политические решения (но не военные и внешнеполитические). Президент может подписывать международные договоры и соглашения с другими странами и организациями; управлять бюджетом и кадровыми вопросами.

Эксперт объясняет, что среди политического класса Ирана существуют разные группы и кланы. Некоторые из них более умеренные, а другие наоборот консервативные. Раиси был выходцем из консервативно-радикальной группы, которая сплотилась вокруг Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Предыдущее руководство Ирана по сравнению с правительством Раиси считалось умеренным (президентом до него был Хассан Рухани. — Ред.). Они продолжали переговоры, выстраивали сотрудничество.

Но это не мешало им по большому счету конфликтовать при необходимости или реализовывать идею "шиитского коридора" (коридор между Тегераном и Средиземным морем, который Иран пробил в начале конфликта в Сирии. — Ред.). В данном случае их отличия как раз в основном связаны с курсом либо на конфликт, либо на переговоры с Соединенными Штатами.

Можно сказать, что они влиятельны, потому что это традиционные кланы, и их сбросить или сдвинуть очень тяжело. Они все так или иначе участвовали в Исламской революции, имеют в рядах заслуженных людей.

Можно посмотреть на их реакцию во время последних протестов в 2022 году. Они выступали за компромисс с участниками протестов, то есть за определенную либерализацию отношений внутри Ирана и больше прав для женщин. В этом смысле можно предположить, что они выдвинут своих кандидатов на пост президента и попытаются восстановить равновесие", – объясняет Игорь Семиволос.

Он также прогнозирует "турбулентность" в политической ситуации в Иране.

"Параллельно с этим можно точно сказать, что активизировалась оппозиция и эмиграция, они вдохновились этим как определенным сигналом, "черным лебедем", свидетельствующим о том, что в ситуации изменения возможны", — отмечает Семиволос.

Шанс на перемены?

Мохаммад Али Шабани, журналист и эксперт по вопросам Ирана, в эфире CNN высказал мнение, что предстоящие выборы могут стать переломным моментом для страны.

Ибрахим Раиси был избран в 2021 году в условиях самой низкой явке на президентских выборах в истории Ирана. Тогда большинству, если не всем умеренным кандидатам было запрещено баллотироваться. Включая бывшего президента Рухани.

"Если Хаменеи, верховный лидер, решит использовать эти досрочные выборы в качестве переломного момента, чтобы открыть политическое пространство, чтобы заставить людей снова голосовать, это может кардинально изменить ситуацию, а затем повлиять на успех руководства", — считает Шабани.

По его словам, Хаменеи больше склонен к консервативному правлению, чем к открытию политического пространства. Однако он всегда подчеркивал явку избирателей как лакмусовую бумажку легитимности системы.

"Только на прошлой неделе в Тегеране, столице, прошли парламентские выборы с явкой 8%. 92% сидели дома. Это катастрофа…

У верховного лидера сейчас есть золотая возможность, чтобы сохранить лицо, изменить курс, совершить разворот, открыть пространство, позволить людям баллотироваться. Но я признаю, что результат может быть не таким, и мы можем столкнуться с противоположной ситуацией".

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, повлияет ли смерть Раиси на поддержку Ираном Москвы.