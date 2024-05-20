"Искренние соболезнования": европейские лидеры высказались насчет гибели Раиси

Мысленно и в молитвах с семьями погибших

Представители Европейской дипломатии не остались в стороне гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Так искренние соболезнования выразил глава дипломатии Европейского Союза Жозеф Борель, президент Польши Анджей Дуда и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом свидетельствуют их официальные обращения и публикации в соцсетях. Заметим, что польский лидер даже сравнил смерть Раиси с гибелью президента Польши в 2010 году в результате падения самолета в российском Смоленске.

Анджей Дуда отметил, что был "глубоко поражен" сообщением о смерти Ибрагима Раиси и правительственной делегации в авиакатастрофе. По его словам, Польша "понимает" чувство Ирана по поводу "внезапной потери".

"Немногие народы имеют такие трагические страницы в своей истории. Но нам, полякам, которых в 2010 году ужасно поразила катастрофа польского правительственного самолета в российском Смоленске, знакомо чувство шока и пустоты, остающееся в человеческих сердцах и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей", – написал Анджей Дуда в Х.

Польша, как добавил Дуда, приобщается к близким погибших в аварии и "иранскому народу в молитве и скорби".

Жозеф Борель в свою очередь выступил с официальным заявлением, в котором выражается соболезнование в связи с гибелью президента Ирана. Он сказал, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников, причастных к трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

По словам главы дипломатии, ЕС выражает соболезнования семьям погибших и гражданам Ирана, которых коснулась авария.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также не остался в стороне и заявил, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в крушении вертолета. Наши мнения с семьями погибших", — написал Мишель в Х.

Среди немногих европейских лидеров, скорбящих из-за смерти президента Ирана, также и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он выразил "глубочайшие соболезнования" народу Ирана.

"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования иранскому народу в связи с трагической аварией, унесшей жизни президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира-Абдоллахиана. Наши мысли и молитвы с народом Ирана", — написал Орбан в Х.

Напомним, "Телеграф" проанализировал, что о гибели иранского президента пишут американские и европейские медиа.