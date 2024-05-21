"Ми одразу зв'язались, але ..": нові подробиці авіатрощі гелікоптера з Раїсі розповіла Туреччина

Авіакатастрофа спочатку мала вигляд нещасного випадку

Під час авіатрощі гвинтокрила з президентом Ібрагімом Раїсі Туреччина не зафіксувала від нього сигналів. Вертоліт впав на північному заході Ірану.

Про це заявив міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу в ефірі телеканалу TRT Haber. Він припустив, що систему зв'язку або було відключено, або її взагалі не було.

"Іран був у межах нашої зони відповідальності за морський і повітряний пошук і порятунок. Насамперед ми стежили за тим, чи гвинтокрил подавав сигнали. Ми відразу ж зв'язалися з іранською стороною, але, на жаль, визначили, що сигнальну систему або було відключено, або гелікоптер взагалі не був оснащений такою системою", – сказав турецький міністр.

Уралоглу наголосив, що ще зарано робити висновку у тому чи була ця авіатроща вбивством, чи простою випадковістю. За його словами, спочатку це мало вигляд нещасного випадку, оскільки погода була дійсно несприятливою і туманною.

Міністр акцентував, що район, у якому впав гелікоптер, розташований в зоні відповідальності морського та повітряного пошуково-рятувального центру Туреччини. Саме тому турецький безпілотник знайшов уламки гвинтокрила.

Нагадаємо, що офіційною версією авіатрощі гелікоптера вважають технічну несправність, за версією Ірану.

Раніше "Телеграф" писав, що європейські лідери висловилися щодо загибелі Раїсі.