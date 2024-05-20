Укр

В Иране назвали официальную причину катастрофы, в которой погиб президент Раиси

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вертолет упал из-за технических проблем
Вертолет упал из-за технических проблем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Об этом предупреждали раньше

Стала известна официальная причина крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, гибель которого подтвердили 20 мая. Падение произошло из-за технической неисправности.

На борту вертолета находились президент, министр иностранных дел страны и еще несколько человек. Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA.

"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности при возвращении из Ходы", ― говорится в сообщении.

Вертолет, на котором находился президент Ирана, не предназначен для полетов в сложных погодных условиях. Речь идет о вертолете Bell 212, который выпустили еще в 1990-х годах. Следует отметить, что Иран находится под санкциями, поэтому возникают вопросы, касающиеся технической исправности.

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники.

К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что после падения вертолета никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

Ранее "Телеграф" писал, чем известен Ибрагим Раиси и почему его называли "тегеранским мясником". У союзника Путина недобрая слава в родной стране

Также вам может быть интересно, что изменится после смерти Раиси. Актуальный вопрос касается передачи "шахедов" России, которыми РФ каждую ночь терроризирует Украину.

Теги:
#Иран #Вертолет #Ібрагім Раїсі #Авіатроща