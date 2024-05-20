В Иране назвали официальную причину катастрофы, в которой погиб президент Раиси

Об этом предупреждали раньше

Стала известна официальная причина крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, гибель которого подтвердили 20 мая. Падение произошло из-за технической неисправности.

На борту вертолета находились президент, министр иностранных дел страны и еще несколько человек. Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA.

"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности при возвращении из Ходы", ― говорится в сообщении.

Вертолет, на котором находился президент Ирана, не предназначен для полетов в сложных погодных условиях. Речь идет о вертолете Bell 212, который выпустили еще в 1990-х годах. Следует отметить, что Иран находится под санкциями, поэтому возникают вопросы, касающиеся технической исправности.

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники.

К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что после падения вертолета никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

Ранее "Телеграф" писал, чем известен Ибрагим Раиси и почему его называли "тегеранским мясником". У союзника Путина недобрая слава в родной стране

Также вам может быть интересно, что изменится после смерти Раиси. Актуальный вопрос касается передачи "шахедов" России, которыми РФ каждую ночь терроризирует Украину.