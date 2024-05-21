В Иране прощаются с погибшим президентом Раиси: видео

Похоронят Эбрахима Раиси в четверг 23 мая в родном городе Мешхед

В иранском Тебризе проходит церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси, который погиб при крушении вертолета. Участие в траурном шествии принимают тысячи людей.

После церемонии тела Раиси, а также других высокопоставленных иранских чиновников, погибших в авиакатастрофе доставят в столицу Ирана Тегеран. Видео с места событий опубликовали агентства Tasnim и Fars.

Это не последняя из запланированных церемоний. Подобные шествия пройдут в разных городах страны вплоть до самих похорон в четверг.

По словам вице-президента страны Мохсен Мансури, дальше тело президента будет перевезено в священный город Ком, где запланирована еще одна процессия.

Затем главная церемония пройдет в столице, Тегеране. Молитвы возглавит лично духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Среда объявлена в Иране нерабочим днем.

Похоронят Эбрахима Раиси в четверг 23 мая в родном городе Мешхед.

Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. Вертолет, в котором летел он и еще несколько высокопоставленных иранских чиновников, разбился в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана. Официальной версией авиакатастрофы вертолета считают техническую неисправность.

Временным президентом страны после гибели Раиси стал первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Вместе со спикером парламента и главой судебной власти Ирана он войдет в состав совета, который организует новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти Раиси.

Ранее "Телеграф" писал, что европейские лидеры высказались по поводу гибели Раиси.