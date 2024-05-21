В Ірані прощаються із загиблим президентом Раїсі: відео

Поховають Ібрагіма Раїсі у четвер 23 травня у рідному місті Мешхед

В іранському Тебрізі проходить церемонія прощання з президентом Ебрахімом Раїсі, який загинув під час авіатрощі. Участь у траурній ході беруть тисячі людей.

Після церемонії тіла Раїсі, а також інших високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі, доставлять до столиці Ірану Тегеран. Відео з місця подій опублікували агентства Tasnim та Fars.

Це не остання із запланованих церемоній. Подібні ходи пройдуть в різних містах країни аж до самого похорону у четвер.

За словами віце-президента країни Мохсен Мансурі, далі тіло президента буде перевезене до священного міста Ком, де заплановано ще одну процесію.

Потім головна церемонія пройде у столиці, Тегерані. Молитви очолить особисто духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. Середа оголошена в Ірані неробочим днем.

Поховають Ебрахіма Раїсі у четвер 23 травня у рідному місті Мешхед.

Нагадаємо, що президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув в авіакатастрофі 19 травня. Вертоліт, в якому летів він і ще кілька високопосадовців, розбився в провінції Східний Азербайджан, на північному заході Ірану. Офіційною версією авіакатастрофи вертольота вважають технічну несправність.

Тимчасовим президентом країни після загибелі Раїсі став перший віце-президент Мохаммад Мохбер. Разом зі спікером парламенту та головою судової влади Ірану він увійде до складу ради, яка організує нові президентські вибори протягом 50 днів після смерті Раїсі.

Раніше "Телеграф" писав, що європейські лідери висловилися щодо загибелі Раїсі.