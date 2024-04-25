Даже не на год: советник Байдена рассказал, на сколько хватит выделенной Украине помощи

У россиян могут быть успехи даже несмотря на выделение помощи Украине

После того как закон о военной помощи Украине был проголосован в Конгрессе и был подписан президентом Джо Байденом у США будет достаточно ресурсов чтобы некоторое время оказывать ВСУ нужную помощь. Скорее всего, ее хватит до конца года.

Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме. По его словам, без военной помощи Украине пришлось экономить снаряды.

"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые у нас есть сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года", — сказал чиновник.

При этом он отметил, что ВСУ все еще находятся под огромным давлением россиян и не исключил, что у россиян еще будут тактические достижения. По его словам, Украина все еще рискует потерять Часов Яр и некоторые другие населенные пункты в восточной части страны.

Как сообщалось ранее, представители Сената США проголосовали за помощь Украине в ночь на 24 апреля по киевскому времени. Документ поддержали 79 законодателей, а 18 высказались против.

В тот же день документ подписал президент США Джо Байден. Он заверил, что помощь начнет поступать в Украину "в считанные часы".