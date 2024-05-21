В Иране назвали дату досрочных выборов президента страны: пройдут достаточно скоро

Иранская конституция предусматривает формирование совета по управлению исполнительными делами страны сроком на 50 дней

В Иране определили дату досрочных президентских выборов, которые будут проводиться после смерти предыдущего официального руководителя Ирана Ибрагима Раиси. Они пройдут через 50 дней – 28 июня 2024 года.

Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA. Отмечается, что регистрация кандидатов на выборы пройдет с 30 мая по 3 июня, а предвыборная кампания продлится с 12 по 27 июня.

Такие небольшие сроки – не случайность. Иранская конституция предусматривает формирование совета по управлению исполнительными делами страны сроком на 50 дней. Именно в такой срок согласно законодательству должен быть избран новый глава государства.

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрагим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники. К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что в авиакатастрофе никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

Ранее "Телеграф" писал, чем известен Ибрагим Раиси и почему его называли "тегеранским мясником". У союзника Путина недобрая слава в родной стране.

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Он будет руководить иранским кабинетом министров до выборов (в которых, кстати, немало своих тонкостей) нового лидера государства.