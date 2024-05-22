Три страны Европы признали Палестину независимым государством

МИД Израиля уже отреагировал на данные заявления

Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестину независимым государством. О таком решении объявили премьеры стран.

Власти этих государств рассчитывают, что признание Палестины как независимой страны приблизит мир на Ближнем Востоке. Подробности сообщает Reuters.

Издание NRK уточняет, что Норвегия официально признает Палестину в качестве независимого государства с 28 мая 2024 года. "Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания", — объяснил решение норвежских властей премьер-министр Йонас Гар Стёре.

МИД Израиля уже отреагировал на данные заявления, поручив немедленно отозвать послов из Норвегии и Ирландии "для консультаций".

В последние недели несколько стран Европейского союза заявили, что планируют признать Палестину. Власти этих стран утверждают, что решение о двух государствах необходимо для прочного мира в регионе.

О подобных намерениях наряду с ними заявляли Бельгия и Мальта.

Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция. Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран ООН. Среди них и Россия.

Ранее "Телеграф" писал, что ООН приняла резолюцию о будущем Палестины.