Три країни Європи визнали Палестину незалежною державою

МЗС Ізраїлю вже відреагувало на дані заяви

Ірландія, Норвегія та Іспанія офіційно визнали Палестину незалежною державою. Про це рішення оголосили прем’єри країн.

Влада цих держав розраховує, що визнання Палестини як незалежної країни наблизить мир на Близькому Сході. Подробиці повідомляє Reuters.

Видання NRK уточнює, що Норвегія офіційно визнає Палестину як незалежну державу з 28 травня 2024 року. "Світ на Близькому Сході неможливий, якщо не буде визнання", — пояснив рішення норвезької влади прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

МЗС Ізраїлю вже відреагувало на дані заяви, доручивши негайно відкликати послів з Норвегії та Ірландії "для консультацій".

В останні тижні кілька країн Європейського союзу заявили, що планують визнати Палестину. Влада цих країн стверджує, що рішення про дві держави необхідне для міцного миру в регіоні. Про подібні наміри також вже заявляли Бельгія та Мальта.

Серед європейських держав незалежність Палестини визнають Болгарія, Угорщина, Кіпр, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Швеція. Загалом як незалежну державу Палестину визнають 143 зі 193 країн ООН. У тому числі й Росія.

Раніше "Телеграф" писав, що ООН ухвалила резолюцію про майбутнє Палестини.