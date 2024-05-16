Месяц до саммита мира: как идут и к чему могут привести дипломатические битвы

Саммит покажет – кто за мирное урегулирование на базе норм международного права, а кто жонглирует этими понятиями

В середине июня, то есть уже через месяц, в Швейцарии планируют провести Глобальный саммит мира. Предположительно, там рассмотрят гуманитарный кейс (обмен пленными "всех на всех" и возвращение депортированных в Россию детей), а также вопросы ядерной и энергетической безопасности, свободного судоходства.

Страна-агрессор РФ на данное мероприятие не приглашена, но не исключены переговоры с ней по итогам саммита.

Пока же россияне всячески пытаются сорвать швейцарскую встречу, активизировавшись на фронтах – как военном, так и дипломатическом. Помогает им и Китай, который ведет свою игру и пока не дал знать, будет ли присутствовать на Глобальном саммите мира.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" телодвижения вокруг переговорного процесса, а также спрогнозировали, чего ожидать в обозримом будущем.

Россия реально боится

Преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук уверен, что Россия, несмотря на все свои заявления, относится к этому саммиту очень серьезно. Именно поэтому пытается его сорвать, уменьшить количество участников, снизить собственно влияние этой встречи.

"Страна-агрессор понимает, что идет ключевая дипломатическая битва за то, чье видение завершения войны и прихода мира станет доминирующим, базовым для любых дальнейших договоренностей. Позиция Украины, изложенная президентом Зеленским, понятна. Мы хотим, чтобы до неких встреч представителей Киева и Москвы переговорную позицию сформировала большая коалиция государств, которые в дальнейшем выступят в качестве субъекта каких-либо договоренностей с РФ. И гарантами их выполнения.

Потому что все знают цену договоренностей с россиянами. Мы помним те же Минские соглашения, которые в итоге привели к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Именно поэтому мы стремимся создать для себя соответствующую дипломатическую базу для будущего переговорного процесса", – поясняет политолог.

Понятно, продолжает он, что Россия пытается этому всячески противодействовать. Разными путями.

"Оказывается прямое политическое и экономическое давление на потенциальных участников. Прежде всего речь о государствах Глобального Юга, на часть из которых РФ имеет существенное влияния. И дает понять, что на саммите в Швейцарии им делать нечего. Параллельно с этим страна-агрессор пытается дискредитировать украинский мирный план. Делается это путем появления множества якобы альтернативных планов, концепций, мнений и так далее", – отмечает Петр Олещук.

Кроме того, обращает внимание политолог, Россия резко активизировала дискуссию вокруг китайского т.н. "мирного плана". Всячески его нахваливает, надеясь на поддержку своего наиболее влиятельного союзника. Именно поэтому, считает эксперт, Путин на днях заявил, что полностью поддерживает китайский план. Фактически переводя ситуацию в соревнование мирных концепций.

"Нет сомнений, чтов течение месяца, оставшегося до саммита в Швейцарии, нас ожидает серьезное дипломатическое противостояние на всех уровнях, – говорит Петр Олещук. – Мы будем пытаться сделать встречу максимально представительной, с какими-то конкретными решениями по итогам. Хотя понятно, что саммит этот – учредительный. Что будет продолжение, возможно, в виде серии саммитов. Ну а Россия будет пытаться всё сорвать и извратить. Эту битву нам обязательно нужно выиграть!"

Ставки и на коллективный Запад, и на Глобальный Юг

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает, что сейчас основная борьба разворачивается вокруг участия не-западных государств в саммите мира.

"Украине хочется, чтоб как можно больше стран Глобального Юга приехали на уровне глав государств и правительств на саммит. С этим есть проблема, поскольку не все хотят приезжать. Или не считая это событие важным, или не желая открыто поддерживать Украину, так как на саммите будет обсуждаться формула мира Зеленского, с которой не все согласны", – поясняет эксперт.

Мы же, продолжает он, будем пытаться подписать как можно больше стран под свою формулу мира, которую потом постараемся "продавать" и навязывать России как основу для будущего переговорного процесса.

Илия Куса резюмирует: борьба сейчас идет за уровень представительства на саммите, а также за то, чтоб именно наша формула мира стала основной будущих переговоров.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ подчеркивает, что для Украины на саммите важно собрать необходимый уровень поддержки и из числа демократического мира.

"Именно поэтому, – поясняет он, – президент Зеленский активно формирует поддержку украинской формулы мира на уровне стран ЕС, а также в США, Британии, Канаде и других странах западной демократии".

Дополнительно складывается и пазл соглашений в сфере безопасности, отмечает эксперт.

"Ключевым тут будет подписание соответствующего соглашения между Украиной и США, – уверен он. – Кроме того, акцент украинской дипломатии нацелен и на результаты июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Украина должна получить сильные сигналы относительно членства в блоке. Ну, а июньский саммит мира станет своеобразным водоразделом, который четко покажет – какие страны выступают за мирное урегулирование на базе норм и правил международного права, а какие просто жонглируют этими понятиями".