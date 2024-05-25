Новий святий Карло Акутіс: Папа Римський канонізував підлітка, чи будуть його шанувати українські греко-католики (фото)

Підлітка називають "покровителем Інтернету" та "інфлюенсером Бога"

Карло Акутіс 15-річний підліток, який помер від лейкемії у 2006 році, стане першим святим ІІІ тисячоліття католицької церкви. Папа Римський Франциск визнав, що хлопчик після смерті сотворив два дива.

Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що це перший представник покоління мілленіалів (покоління "Y", люди, які народилася між 1981 і 1996 роками), зарахований до лику святих римо-католицької церкви.

Які дива створив Акутіс і чому його вважають святим?

Зазначається, що у католицизмі віряни моляться померлим людям і попросять їх про зцілення важкохворих тощо. Якщо після цього людина, про яку йде мова, несподівано одужає, Ватикан це може класифікувати як диво. Тобто після двох чудес померлого і схвалення Папи Римського, людину визнають святою.

Карлу Акутісу Папа Франциск приписує створення двох див. Перше чудо, яке визнав Папа Римський Франциск, було зцілення семирічного хлопчика з Бразилії від рідкісного розладу підшлункової залози. Перед цим священник молився Акутісу за хвору дитину, а сам хлопчик доторкнувся до однієї з футболок Карла.

23 травня Папа Римський Франциск визнав друге посмертне чудо Акутіса. А саме зцілення 21-річній Валерії Вальверде, яка мала критичний стан через крововилив у мозок. Після того як мати пішла молитися за одужання доньки на могилу Акутіса в місті Ассізі, у той же день Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів, почала рухати руками й говорити. Через 10 днів її виписали з реанімації, а медичні дослідження показали, що забій її мозку зник.

У 2020 році Акутіса зараховували до лику блаженних — це перший крок до святості.

Коротка біографія Карло Акутіса

Карло Акутіс народився у Лондоні в 1991 році. У дитинстві разом зі своїми батьками-італійцями переїхав до Мілана. Карло був комп’ютерним вундеркіндом, який допомагав поширювати римо-католицьке вчення в інтернеті. Хлопець помер у 2006 році від лейкемії.

Його тіло перевезли в Ассізі, муніципалітет в Італії, через рік після його смерті. Зараз воно виставлене на огляд відвідувачів церкви разом з іншими реліквіями, пов'язаними з хлопцем. ЗМІ називають підлітка "покровителем Інтернету" та "інфлюенсером Бога".

Чи будуть українські греко-католики шанувати нового святого?

Так, адже ця церква перебуває у сопричасті з Папою Римським і католицькою церквою. Тому скоро українці зможуть молитися святому Карлу Акутісу, після його повної канонізації.

Зауважимо, що останньою датою народження з-поміж канонізованих Папою Франциском 912 осіб був 1926 рік. Карло Акутіс стане першим святим Католицької церкви в ІІІ тисячолітті і першим святим міленіалом.

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Римський емоційно звернувся до України та Росії.