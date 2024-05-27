Перекрыты дороги и первые задержания: что известно о масштабных протестах в Армении (фото, видео)

На улицах тысячи человек

На днях в Армении вспыхнули масштабные протесты против делимитации границ с Азербайджаном. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

Об этом пишет Armenia Today. Отмечается, что лидером протестующих и движения "Тавуш ради Родины" является глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Участники протеста требуют именно его назначить новым премьером вместо Пашиняна. Галстанян уже попросил главу Армянской церкви Гарегина II отстранить его от служения из-за намерения баллотироваться на должность премьера Армении.

Накануне митинга полиция несколькими рядами оцепила в Ереване здание правительства Армении. Однако действующий премьер Пашиян сейчас находится с визитом в той части страны, где наводнения.

Также протестующие заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. По предварительным данным, полиция пытается разблокировать трассы, а в Ереване начались задержания протестующих.

По данным армянских СМИ, Баграт Галстанян анонсировал в понедельник утром проведение акций протеста по всей Армении. Он заявил, что в 27 мая с 8:00 утра останутся открытыми только дороги, ведущие в регионы Лори и Тавуша (регионы, в которых сейчас наводнения — ред.).

Регион Тавуш и Лори на карте

"Во всех других местах, начиная с Мегры, начнутся акции неповиновения", – заявил Галстанян, пообещав, что также будет находиться среди протестующих.

Баграт Галстанян

Лидер движения призвал активно участвовать в акциях и оказывать давление на власть, "не позволять им приходить на работу, поскольку у них нет работы, они давно освобождены от нее и не несут моральной и юридической ответственности".

"Эти люди (власть Армении – ред.) должны стать на колени. Потому что их действия о лжи, а наши об истине", – заявил Галстанян.

Напомним, что 19 апреля власти Армении и Азербайджана договорились демилитаризировать границу. В результате под контроль Баку перешли четыре села. С этого времени начались массовые протесты в Армении.

Ранее Телеграф писал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян договорились о выводе российских военных с территории Армении после того, как их выгнали из аэропорта в Ереване. Однако часть военных все же останется в отдельном районе.