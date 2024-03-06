Российская сторона уже была уведомлена.

Армения продолжает дистанцироваться от России и втыкать ей ножи в спину. Об очередном "сюрпризе" российскую сторону уже предупредили.

Об этом сообщает News.am, ссылаясь на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Речь о том, что Армения требует от РФ вывести её пограничников из аэропорта Еревана "Звартноц", заявляя, что там в полном объеме должны нести службу именно армянские войска.

О соответствующем намерении российская сторона уже была уведомлена.

"У Армении есть четкая позиция по этому поводу, о чем она уведомила Россию официальным письмом",- заявил Григорян.

На вопрос журналистов, почему этот вопрос возник сейчас, секретарь Совбеза ответил: "В период независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет полную возможность осуществлять полный надзор за аэропортом".

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что никто РФ об этом решении по официальным каналам не сообщал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что это далеко не первый "нож в спину РФ" со стороны Армении. Так, совсем недавно в ходе визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 сказал о заморозке участия страны в деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где лидером является Россия. Он добавил, что РФ "открыто призывала армянское население свергнуть власть"

Кроме того, в начале октября парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина из-за преступлений в Украине.

В феврале 2024 года Пашинян сказал, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад, но в то же время важно отметить, что все два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций.

Также важно добавить, что еще летом 2022 года Путин "прошелся" по Евросоюзу и тот "окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и собственной экономике, бизнесу".