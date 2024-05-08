Путинское "НАТО" трещит по швам: Армения не будет финансировать ОДКБ

В стране обвиняют ОДКБ в бездействии

Армения сделала еще один шаг к выходу из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая является российским аналогом НАТО. Теперь Ереван отказался от финансирования деятельности организации.

Как сообщает Factor.am, об этом сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян. По ее словам, речь идет о воздержании от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ на 2024 г.".

По ее словам, это фактически приостановит участие Еревана в финансировании ОДКБ.

"При этом Ереван не будет возражать принятию этого решения в ограниченном формате", — отметила Бадалян.

Отмечается, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков тоже заявлял, что Армения намерена воздержаться от финансирования ОДКБ, хотя пока еще не покинула состав организации. Ереван не принимает участия в совместных мероприятиях вроде воинских учений

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян ранее неоднократно обвинял организацию и Россию в том, что те говорили, будто территория Армении является "красной линией" для всего союза, однако не проявляли никакой активности во время боевых действий в Карабахе, во время которых Азербайджан взял под контроль некоторые населенные пункты страны.

Напомним, в феврале 2024 года Пашинян сказал, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад, но в то же время важно отметить, что все два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций.