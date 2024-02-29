Огромный нож в спину Путина? Армения выступила с неожиданным заявлением

Пока Армения не готова спешить в решениях насчет изменения внешнеполитического вектора.

Армении стоит задуматься над возможностью стать кандидатом на членство в Евросоюзе. Страна готова двигаться в том направлении, которое обеспечит ей наибольшую безопасность.

Такое заявление сделал спикер Национального собрания Ален Симонян. Об этом сообщает в четверг, 29 февраля, сообщает "Радио Азатутут".

По словам Симоняна, Армения никогда не рассматривала и не обсуждала возможность вступления в НАТО.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", — сказал спикер.

Также Ален Симонян добавил, что не хочет пока спешить в решениях насчет изменения внешнеполитического вектора.

"Я не хочу, чтобы получилось так, что сделан какой-то односторонний шаг, и можно сказать, что наши действия показывают, что у нас гораздо ниже показатели демократии, чем у многих наших стран-партнеров, которые уже являются членами Европейского Союза, и мы этого не говорим, наши партнеры в Европейском Союзе говорят это через резолюции", — подчеркнул он.

Симонян в то же время отметил, что Армении следует думать в направлении ЕС, но так как речь сейчас идет о государстве, то резкие шаги ни к чему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что это далеко не первый "нож в спину РФ" со стороны Армении. Так, совсем недавно в ходе визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 сказал о заморозке участия страны в деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где лидером является Россия. Он добавил, что РФ "открыто призывала армянское население свергнуть власть"

Кроме того, в начале октября парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина из-за преступлений в Украине.

В феврале 2024 года Пашинян сказал, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Ереван усиленно создает впечатление переориентации на Запад, но в то же время важно отметить, что все два года войны между РФ и Украиной он служит одним из главных логистических хабов Кремля для обхода санкций.

Также важно добавить, что еще летом 2022 года Путин "прошелся" по Евросоюзу и тот "окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и собственной экономике, бизнесу".