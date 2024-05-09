Империя скукоживается: Путин и Пашинян пришли к громкому соглашению

Армения продолжает дистанциироваться от России

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о выводе российских военных с территории Армении после того, как их выгнали с аэропорта в Ереване. Однако часть военных все же останется в отдельном районе.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также руководитель правящей армянской парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, передает Аysor.am.

"Размещенные в период 44-дневной войны и после нее российские пограничные и военные пункты в Тавусской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Араратской областях Армении прекратят свою деятельность", — сказал Конджорян.

Также принято решение о том, что пограничники России прекратят свою деятельность на территории ереванского международного аэропорта "Звартноц". При этом Песков отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией. Решения были утверждены на "высшем уровне", сказал Айк Конджорян.

"Действительно, в связи с тем, что условия изменились <…> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — отметил Дмитрий Песков.

Накануне, 8 мая, в Москве состоялась встреча Путина и Пашиняна. Вероятно, именно на ней лидеры двух стран согласовали это решение. А незадолго до встречи, 20 апреля, Никол Пашинян публично заявил, что не исключает вывода российских военных с приграничных с Азербайджаном территорий.

Напомним, что российские войска зашли на территорию Армении в 2020 году, когда осенью случилась вторая война в Нагорным Карабахе. На территории страны были развернуты опорные пункты 102-й российской военной базы. Численность так называемого "миротворческого контингента РФ" составила 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и специальной техники, четыре вертолета Ми-8 и столько же Ми-24.

Россияне негативно отреагировали на то, что Армения попросила покинуть территорию страны путинских солдат. В присущем им стиле, они начали угрожать и говорить, что народ Армении нужно "отдать на растерзание" туркам и азербайджанцам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Армения открестилась от России, заявив, что не является союзником страны-агрессора в войне против Украины.