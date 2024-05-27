Перекриті дороги та перші затримання: що відомо про масштабні протести у Вірменії (фото, відео)

На вулицях тисячі людей

Днями у Вірменії спалахнули масштабні протести проти делімітації кордонів з Азербайджаном. Також протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.

Про це пише Armenia Today. Зазначається, що лідером протестувальників та руху "Тавуш заради Батьківщини" є голова Тавуської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископ Баграт Галстанян.

Учасники протести вимагають саме його призначити новим прем’єром замість Пашиняна. Галстанян уже попросив главу Вірменської церкви Гарегіна II усунути його від служіння через намір балотуватися на посаду прем'єра Вірменії.

Напередодні мітингу поліція кількома рядами оточила в Єревані будівлю уряду Вірменії. Проте чинний премʼєр Пашиян зараз перебуває з візитом у тій частині країні, де повені.

Також протестувальники заявили, що у рамках акцій проти прем'єра Пашиняна почали перекривати автомобільні дороги. За попередніми даними, поліція намагається розблокувати траси, а в Єревані почалися затримання протестувальників.

За даними вірменських ЗМІ, Баграт Галстанян анонсував у понеділок вранці проведення акцій протесту по всій Вірменії. Він заявив, що о 27 травня з 8:00 ранку залишаться відкритими лише дороги, що ведуть до регіонів Лорі та Тавуша (регіони, у яких зараз повені — ред.).

Регіон Тавуш та Лорі на мапі

"В усіх інших місцях, починаючи з Мегри, розпочнуться акції непокори", – заявив Галстанян, пообіцявши, що також перебуватиме серед протестувальників.

Баграт Галстанян

Лідер руху закликав брати активну участь в акціях і чинити тиск на владу, "не дозволяти їм приходити на роботу, оскільки у них немає роботи, вони давно звільнені від неї і не несуть моральної та юридичної відповідальності".

"Ці люди (влада Вірменії – ред.) мають стати на коліна. Тому що їхні дії про брехню, а наші про істину", – заявив Галстанян.

Нагадаємо, що 19 квітня влада Вірменії та Азербайджану домовилася демілітарізувати кордон. У результаті під контроль Баку перейшли чотири села. З того часу почалися масові протести у Вірменії.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Росії Володимир Путін та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян домовилися про виведення російських військових з території Вірменії після того, як їх вигнали з аеропорту в Єревані. Однак частина військових все ж таки залишиться в окремому районі.