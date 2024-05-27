Израиль продолжает операцию в Рафахе, несмотря на решение МУС: в СМИ рассказали о последствиях

Из-за ударов Израиля по Рафаху гибнут мирные жители

Израильские войска продолжают военные операции против террористов из палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа. При этом Израиль демонстративно игнорирует решение Международного уголовного суда (МУС), который отдал приказ Израилю срочно прекратить операцию в городе Рафах для сохранения гражданского населения.

Об этом пишет издание Bloomberg, информацию подтверждает агентство Reuters. Отмечается, что в результате ударов ЦАХАЛа по местам сосредоточения боевиков ХАМАС гибнут мирные жители, бежавшие в Рафах из других уголков Сектора Газа.

Так, в результате авиаудара на северо-западе от Рафаха якобы погибли по меньшей мере 27 мирных жителей. Авиаудар был нанесен по палаточному городку, который использовали беженцы; в социальных сетях распространили видео пожары среди палаток и людей, извлекающих из огня погибших и раненых.

"Наши команды делают все возможное, чтобы спасти жизнь", – прокомментировал ситуацию в Международном комитете Красного Креста.

Израильская армия в это время официально заявила, что ударила по сосредоточению боевиков ХАМАС в Рафахе. По заявлению ЦАХАЛа, цели были полностью законны, поскольку в том районе зафиксировали деятельность боевиков. Однако СМИ пишут, что этот район не был среди тех, которые было приказано эвакуировать перед наступлением на Рафах. Именно поэтому там находилось большое количество беженцев.

Рафах – город в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Израиль называет его "последней твердыней" ХАМАСа. Город населен более, чем миллионом гражданских жителей, в основном — беженцев из северной и центральной частей Газы, покинувших свои дома во время операции ЦАХАЛа в течение прошлых месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 мая Израиль нанес удар по Рафаху. В результате происшествия погиб командир подразделения боевиков ХАМАСа.