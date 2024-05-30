Ініціатива "All Eyes on Rafah" захоплює соцмережі: що означає ця фраза і чому вона набирає популярності

Ізраїль завдав авіаударів по табору переміщених осіб на північний захід від Рафаха

Користувачі соцмереж з усього світу беруть активну участь у масштабному флешмобі під назвою All Eyes on Rafah. Що це означає?

"Телеграф" розповідає, що це за вислів. У перекладі на українську All Eyes on Rafah — "Всі погляди на Рафах". Люди під відповідним хештегом опублікували вже сотні тисяч публікацій. Кампанія спрямована на привернення уваги до ситуації у секторі Гази.

Ініціатива цього хештегу полягає в активному поширенні зображення, на якому відображено слоган кампанії на тлі наметів для біженців. Таким чином, безліч користувачів з усього світу закликають звернути увагу на ситуацію в Рафаху, місті на півдні сектора Газа, де 1,5 мільйона людей сьогодні змушені шукати порятунку.

Коли все почалося

На думку дослідників, слоган з'явився після коментаря Ріка Піперкорна, співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Він вимовив цю фразу в лютому, після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав розробити план евакуації для міста Рафах перед знищенням нібито решти точок об'єднань ХАМАС.

Організації, які підтримують мешканців сектору Газа, такі як Save the Children, Oxfam, "Американці за справедливість у Палестині", "Єврейський голос за мир" та Кампанія солідарності з Палестиною, також використовують цей слоган.

Увечері 26 травня Ізраїль завдав авіаударів по табору переміщених осіб на північний захід від Рафаха. Тоді загинули щонайменше 50 людей, серед яких були жінки та діти.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху визнав, що удар ізраїльських сил по місту Рафах у секторі Газа, внаслідок якого загинули мирні жителі, був "трагічною помилкою".

"Попри всі наші зусилля мінімізувати збитки серед мирного населення, сталася трагічна помилка. Ми проведемо розслідування та з'ясуємо причини того, що сталося, тому що це наша політика", — заявив Нетаньяху ізраїльському парламенту.

Після авіаудару, в якому загинули щонайменше 50 людей, Євросоюз вирішив переглянути відносини з Ізраїлем. Міністри закордонних справ Європейського союзу збиралися в Брюсселі, коли ізраїльська армія зазнала обстрілів районів сектору Газа, де знаходилися сім'ї. Напередодні Міжнародний суд ухвалив рішення про те, що Ізраїль має негайно зупинити військовий наступ у Рафасі.

До цих закликів приєдналися Саудівська Аравія, Йорданія, Катар, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Трохи раніше Міжнародний суд ООН закликав Ізраїль припинити наступ на Рафах у Газі.

Суд ухвалив, що Ізраїль повинен негайно припинити військовий наступ та інші дії в Рафасі через "безпосередню небезпеку" для палестинського народу.

Голова Міжнародного суду ООН Наваф Салам заявив, що ситуація спричиняє ризик заподіяння непоправної шкоди правам жителів Гази.

Варто зазначити, що українці почали у відповідь збирати власний хештег під назвою All Eyes on Ukraine — "Всі погляди на Україну". Таким чином вони намагаються привернути увагу на реалії в нашій країні та воєнні злочини армії РФ. "Телеграф" вже готує матеріал щодо цієї ініціативи, який вийде найближчим часом.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав про те, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо Ізраїлю та операції у Рафаху є "обов'язковими для виконання". Таку заяву генсек зробив 25 травня.