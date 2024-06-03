В соцсети X разрешили публиковать порно: это можно делать при определенных условиях

Прямого запрета на такой контент не было и раньше

Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила публикации контента. Теперь пользователям разрешили делиться порно, но при определенных условиях.

Об этом пишет издание TechCrunch. Отмечается, что X добавил пункты к своим правилам, официально позволив пользователям публиковать на платформе содержимое для взрослых и графический контент. Теперь пользователи могут публиковать созданное по соглашению содержимое для взрослых, если оно заметно обозначено как таковое. Новые правила также распространяются на видео и изображения, созданные ИИ.

В прошлом X прямо не запрещал порно. Поэтому изменение правил не стало полной неожиданностью, поскольку X под руководством Илона Маска уже экспериментировал с официальным размещением содержимого для взрослых в сообществах NSFW (содержат обнаженность, порнографию или ненормативную лексику. — Ред.).

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, если они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения", — сообщается на странице X в отношении политики "контента для взрослых".

В X подчеркнули, что верят в автономию взрослых во взаимодействии и создании контента, отражающего их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанный с сексуальностью. В соцсети подчеркнули, что уравновешивают эту свободу, ограничивая доступ к содержимому для взрослых для детей или взрослых пользователей, решивших не видеть его. Компания обосновывает разрешение графического содержимого, чтобы позволить людям участвовать в разговорах о том, что происходит вокруг них, и включать изображения и видео.

Правила X относительно насильственного контента также имеют подобные указания, но X утверждает, что контент не должен быть "чрезмерно кровавым или изображать сексуальное насилие". Платформа продолжает запрещать содержимое, которое явно угрожает или пропагандирует/прославляет насилие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания, которой принадлежит видеосервис для взрослых PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг. Теперь онлайн-платформа будет пополнять государственную казну налогами после многотысячного штрафа, наложенного налоговой в декабре 2023 года.