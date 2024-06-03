У соцмережі X дозволили публікувати порно: це можна робити за певних умов

Прямої заборони на такий контент не було й раніше

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила публікації контенту. Тепер користувачам дозволили ділитися порно, але за певної умови.

Про це пише видання TechCrunch. Зазначається, що X додав пункти до своїх правил, офіційно дозволивши користувачам публікувати на платформі вміст для дорослих і графічний контент. Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою вміст для дорослих, якщо він є помітно позначеним як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені ШІ.

У минулому X прямо не забороняв порно. Тому зміна правил не стала повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував із офіційним розміщенням вмісту для дорослих у спільнотах NSFW (містять оголеність, порнографію чи ненормативну лексику. — Ред.).

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження", — повідомляється на сторінці X щодо політики "контенту для дорослих".

В X наголосили, що вірять в автономію дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов’язаний із сексуальністю. У соцмережі підкреслили, що врівноважують цю свободу, обмежуючи доступ до вмісту для дорослих для дітей або дорослих користувачів, які вирішили не бачити його. Компанія обґрунтовує дозвіл графічного вмісту, щоб дозволити людям брати участь у розмовах про те, що відбувfється навколо них, і включати зображення та відео.

Правила X щодо насильницького контенту також мають подібні вказівки, але X стверджує, що контент не повинен бути "надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство". Платформа продовжує забороняти вміст, який явно погрожує або пропагує/прославляє насильство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія, якій належить сервіс відео для дорослих PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Тепер онлайн-платформа поповнюватиме державну скарбницю податками після багатотисячного штрафу, який податкова наклала у грудні 2023 року.