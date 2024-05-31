"Решение принято, но...": в ЕС рассказали, когда Украина сможет получить деньги от замороженных активов РФ

Решение будет принято уже скоро

Несмотря на то, что в ЕС договорились о передаче Украине доходов от российских замороженных активов, еще предстоит решить некоторые вопросы перед самим переводом средств. Можно надеяться на то, что Украина получит эти деньги уже в начале лета.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан. По его словам, сейчас необходимо придумать точный юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены.

"Мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель. Я вполне уверен, что в ближайшие несколько недель, в течение июня, эти деньги будут выплачены", — сказал он.

Параллельно с этим в "Большой семерке" идут дискуссии о том, чтобы в конечном итоге использовать доход от российских активов для погашения кредита.

"Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок. Но если на уровне "Большой семерки" будет решено, что лучше будет использовать эти активы (российские, — ред.) для получения большего количества денег через предоставление кредита (Украине, — ред.), то это решение может быть принято позже. Поэтому в июне в "Большой семерке" состоятся дальнейшие обсуждения. Это немного сложная дискуссия, но этот вариант действий активно рассматривается", — объяснил О'Салливан.

Спецпредставитель уточнил, что речь идет о лете, но он бы не хотел обещать и называть точных дат, когда именно деньги поступят на счет Украины.

"Но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии", — добавил он.

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