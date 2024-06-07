В Армении прогремел мощный взрыв: возник огненный "факел" огромной высоты, есть пострадавшие (фото и видео)

О причинах пока неизвестно

Поздно вечером в четверг, 6 июня, в Армении недалеко от города Абовян прогремел мощный взрыв на газозаправочной станции. Вспыхнул сильный пожар, пострадало как минимум семь человек.

Как пишет Sputnik Армения, по данным МВД страны, инцидент произошел на 2-ом километре трассы Ереван-Севан. Для ликвидации последствий на место прибыло более 30 пожарных расчетов. О причинах ЧП не сообщается, но, по предварительным данным, возгорание произошло в резервуаре сжиженного газа.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших, но позднее их количество возросло до семи. По данным Минздрава Армении, двое из пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое, еще четверо — в стабильном состоянии. Одного из пострадавших выписали после оказания первой помощи.

По состоянию на 1 час ночи, пожарные потушили огонь, охлаждали территорию и уничтожали остающееся в емкостях горючее, чтобы избежать повторного взрыва.

На кадрах с места видно, что взрыв был очень сильным. Также можно видеть автомобили, которые практически выгорели.

Как сообщал "Телеграф", в августе 2023 года мощный взрыв прогремел на заправке в Махачкале в российском Дагестане. Тогда погибло не менее погибло 10 человек, среди которых были дети. Еще около 70 человек получили ранения.