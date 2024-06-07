У Вірменії прогримів потужний вибух: виник вогняний "смолоскип" величезної висоти, є постраждалі (фото та відео)
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Про причини поки що невідомо
Пізно ввечері у четвер, 6 червня, у Вірменії неподалік міста Абовян пролунав потужний вибух на газозаправній станції. Спалахнула сильна пожежа, постраждало щонайменше семеро людей.
Як пише Sputnik Вірменія, за даними МВС країни, інцидент стався на 2-му кілометрі траси Єреван-Севан. Для ліквідації наслідків на місце прибули понад 30 пожежних розрахунків. Про причини НП не повідомляється, але, за попередніми даними, займання сталося в резервуарі зрідженого газу.
Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, але пізніше їх кількість зросла до семи. За даними МОЗ Вірменії, двоє з постраждалих перебувають у реанімації, їхній стан вкрай тяжкий, ще четверо — у стабільному стані. Одного із постраждалих виписали після надання першої допомоги.
Станом на 1 годину ночі пожежники загасили вогонь, охолоджували територію і знищували пальне, що залишається в ємностях, щоб уникнути повторного вибуху.
На кадрах з місця видно, що вибух був дуже сильний. Також можна побачити автомобілі, які практично вигоріли.
Як повідомляв "Телеграф", у серпні 2023 року потужний вибух пролунав на заправці в Махачкалі в Дагестані. Тоді загинуло щонайменше загинуло 10 людей, серед яких були діти. Ще близько 70 людей отримали поранення.