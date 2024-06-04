"Нет такого объекта": в Кремле опровергли слухи о пожаре на даче Путина
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От некоторых вопросов помощник диктатора уклонился
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 4 июня опроверг слухи о том, что сгорела дача Путина на Алтае. Этот объект якобы не является официальной резиденцией "президента" России.
Он не стал подробно комментировать это событие, сказав, что оно "не имеет отношение к Кремлю". Об этом сообщают российские интернет-издания.
"Официальная резиденция президента ― это те, которые принадлежат Управлению делами президента РФ, Федеральной службы охраны. Среди них упомянутого объекта нет", ― сказал Песков.
Журналисты задали ему уточняющие вопросы насчет пожара. Но он отказался на них отвечать.
"Нет такого официального объекта", ― ответил пресс-секретарь Кремля на вопрос о деталях пожара.
Напомним, что 30 июня распространились слухи о пожаре в резиденции Путина на Алтае. Огонь охватил все здание. Фото были опубликованы местными активистами. На фотографиях видно, что дом дотла выгорел. Формально это был санаторий "Газпрома".
Интересно, что о резиденции Путина в Алтае стало известно в 2010 году. Тогда ее строили по секретному проекту. Считается, что эта дача является одним из "бункеров" российского диктатора.
Ранее "Телеграф" писал, что известно о даче Путина на Алтае. Это одна из его самых загадочных резиденций.