"Нет такого объекта": в Кремле опровергли слухи о пожаре на даче Путина

От некоторых вопросов помощник диктатора уклонился

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 4 июня опроверг слухи о том, что сгорела дача Путина на Алтае. Этот объект якобы не является официальной резиденцией "президента" России.

Он не стал подробно комментировать это событие, сказав, что оно "не имеет отношение к Кремлю". Об этом сообщают российские интернет-издания.

"Официальная резиденция президента ― это те, которые принадлежат Управлению делами президента РФ, Федеральной службы охраны. Среди них упомянутого объекта нет", ― сказал Песков.

Журналисты задали ему уточняющие вопросы насчет пожара. Но он отказался на них отвечать.

"Нет такого официального объекта", ― ответил пресс-секретарь Кремля на вопрос о деталях пожара.

Напомним, что 30 июня распространились слухи о пожаре в резиденции Путина на Алтае. Огонь охватил все здание. Фото были опубликованы местными активистами. На фотографиях видно, что дом дотла выгорел. Формально это был санаторий "Газпрома".

Так выглядела дача Путина до пожара

А вот так она выглядела во время пожара

Эти фото сделали активисты

Фото были сделаны с разных ракурсов

Интересно, что о резиденции Путина в Алтае стало известно в 2010 году. Тогда ее строили по секретному проекту. Считается, что эта дача является одним из "бункеров" российского диктатора.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о даче Путина на Алтае. Это одна из его самых загадочных резиденций.