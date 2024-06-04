Укр

"Нет такого объекта": в Кремле опровергли слухи о пожаре на даче Путина

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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В России уверяют, что это не собственность Путина
В России уверяют, что это не собственность Путина. Фото Коллаж "Телеграфа"

От некоторых вопросов помощник диктатора уклонился

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 4 июня опроверг слухи о том, что сгорела дача Путина на Алтае. Этот объект якобы не является официальной резиденцией "президента" России.

Он не стал подробно комментировать это событие, сказав, что оно "не имеет отношение к Кремлю". Об этом сообщают российские интернет-издания.

"Официальная резиденция президента ― это те, которые принадлежат Управлению делами президента РФ, Федеральной службы охраны. Среди них упомянутого объекта нет", ― сказал Песков.

Журналисты задали ему уточняющие вопросы насчет пожара. Но он отказался на них отвечать.

"Нет такого официального объекта", ― ответил пресс-секретарь Кремля на вопрос о деталях пожара.

Напомним, что 30 июня распространились слухи о пожаре в резиденции Путина на Алтае. Огонь охватил все здание. Фото были опубликованы местными активистами. На фотографиях видно, что дом дотла выгорел. Формально это был санаторий "Газпрома".

Санаторий Газпрома, дача Путина в Алтае
Так выглядела дача Путина до пожара
Здание горит
А вот так она выглядела во время пожара
Горит дача Путина
Эти фото сделали активисты
Дача Путина, вид сверху
Фото были сделаны с разных ракурсов

Интересно, что о резиденции Путина в Алтае стало известно в 2010 году. Тогда ее строили по секретному проекту. Считается, что эта дача является одним из "бункеров" российского диктатора.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о даче Путина на Алтае. Это одна из его самых загадочных резиденций.

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#Пожар #Россия #Алтай #Владимир Путин