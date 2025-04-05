В Канаде начнут строить модульные атомные реакторы BWRX-300: такие могли бы пригодиться и Украине

BWRX-300 основан на технологии кипящего водяного реактора и имеет мощность до 300 МВт.

В Канаде в начале апреля официально лицензировали строительство первого малого модульного атомного реактора, разработанного по технологиям GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Это первый проект, который признан коммерчески жизнеспособным.

Об этом написал бывший руководитель "Нефтегаза" Андрей Коболев. По его словам, это знаменует начало "настоящей революции в атомной энергетике".

"Малый модульный реактор (SMR) Дарлингтона станет первым в своем роде в странах G7, помогая обеспечить нашу растущую провинцию надежной, доступной и безвыбросной энергией. Проект нового ядерного объекта в Дарлингтоне может создать до 17 000 рабочих мест для канадцев во время строительства, обеспечить более 15 миллиардов долларов в ВВП Канады и ежегодно приносить 500 миллионов долларов в нашу цепь поставок. Это стало возможным благодаря тому, что наше правительство настаивало и успешно договорилось о том, что при строительстве SMR для всего мира преимущественно должны использоваться ресурсы местных предприятий Онтарио и Канады", – процитировал он заявление правительства провинции Онтарио, где будет построен реактор.

GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) – подразделение известной компании GE Vernova, специализирующееся на ядерной энергетике. Главным продуктом 10-летних разработок компании стал малый модульный атомный реактор BWRX-300. Переговоры о начале строительства первого реактора в Канаде были анонсированы компанией еще в 2024 году. Всего в Дарлингтоне планируется построить четыре малых энергоблока, каждый из которых имеет мощность в 300 МВт, а запуск в коммерческую эксплуатацию всех энергоблоков планируется осуществить в начале 2029 года.

BWRX-300 основан на технологии кипящего водяного реактора и имеет мощность до 300 МВт. При этом он очень компактен и имеет упрощенную конструкцию по сравнению с "традиционным" ядерным реактором. Он может работать на "коммерчески доступном топливе", утверждает компания, а построить один энергоблок такого типа можно за 24-26 месяцев.

Замена ядерного топлива требуется каждые 12-24 месяца в зависимости от интенсивности работы, а расчетный срок службы такого реактора составляет 60 лет. Подобные небольшие реакторы могли бы стать неплохим решением для Украины, поскольку большинство "традиционной" энергетики страны повреждены или разрушены в результате российских терактов.

В то же время Верховная Рада 11 февраля поддержала закупку оборудования для двух энергоблоков Хмельницкой атомной станции. Новость такого масштаба вызвала серьезные обсуждения в обществе и даже успела подвергнуться критике некоторых оппозиционеров.

Дело в том, что на Хмельницкой АЭС планируется установить корпуса реакторов типа ВВЭР-1000 российского производства. В настоящее время они находятся в Болгарии. При этом следует отметить, что эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" ранее объяснял, что энергоблоки на Хмельницкой АЭС изначально спроектированы исключительно под реакторы типа ВВЭР-1000.