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Последнее предупреждение: страны G7 готовятся к жестким действиям против Китая

Автор
Антон Корж Антон Корж
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G7 выдвинет китайским банкам последнее предупреждение Новость обновлена 10 июня 2024, 01:07
G7 выдвинет китайским банкам последнее предупреждение. Фото Открытые источники

Во время саммита "Большая семерка" пока не будет принимать немедленные карательные меры против китайских банков

Страны "Большой семерки" (G7) планируют выдвинуть последнее предупреждение небольшим китайским банкам, сотрудничающим с российским террористическим режимом. Если банки не прислушиваются, начнется принятие санкций против них.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что с этой недели страны G7 пошлют жесткое предупреждение ряду небольших банков из Китая, которые помогают РФ уклоняться от санкций Запада.

"Ожидается, что лидеры, которые собираются на саммит 13-15 июня в Италии, организованный премьер-министром Джорджией Мелони, во время своих частных встреч сосредоточат внимание на угрозе, которую составляет рост китайско-российской торговли для войны в Украине, и на том, что с этим делать", – говорится в сообщении.

Утверждается, что во время саммита "Большая семерка" пока не будет принимать немедленные карательные меры против китайских банков. Возможно, что эти меры, в частности ограничение доступа к SWIFT или прекращение доступа к доллару, могут быть введены позже.

Напомним, что ранее руководитель Китая Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколения".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о поддержке Китая. Глава государства заявил, что Пекин должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом. И добавил, что все возможные меры по привлечению Китая к участию в саммите мира в Швейцарии Украина приняла.

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#Китай #Санкции #G7 #Саммит G7