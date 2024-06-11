В ООН поддержали план США по прекращению боев в Секторе Газа: подробности инициативы

За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, традиционно воздержался представитель российского террористического режима

Совет Безопасности Организации Объединенных наций на заседании 10 июня поддержал план по прекращению боевых действий в секторе Газа, который предложили Соединенные Штаты. План имеет несколько этапов реализации и полностью прекратить войну в регионе.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что за резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, традиционно воздержался представитель российского террористического режима, поскольку Россия – союзник террористической группировки ХАМАС.

В резолюции говорится, что Израиль принимает предложение о прекращении огня. В документе содержится призыв к ХАМАСу также согласиться на это предложение. Сам план состоит из нескольких этапов, последним из которых станет план масштабной реконструкции Газа. Сектор очень сильно пострадал во время операции "Железные мечи".

Первый этап плана США – обмен заложниками и заключенными с обеих сторон и краткосрочное прекращение огня. Второй этап – окончательное прекращение боевых действий, вывод из сектора Газа военных Израиля. Третий этап – разработка плана работ по восстановлению Сектора Газа.

"Совбез ООН только что принял нашу резолюцию, в которой призывал ХАМАС принять соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. ХАМАС заявляет, что хочет прекращения огня. Это соглашение является возможностью доказать, что они имеют это в виду", – прокомментировал принятие соглашения президент США Джозеф Байден.

Ранее "Телеграф" писал, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал о том, что решение Международного уголовного суда по Израилю и операции в Рафахе "обязательны для исполнения". Такое заявление генсек сделал 25 мая.

После авиаудара, в котором погибли не менее 50 человек, Евросоюз решил пересмотреть отношения с Израилем. Министры иностранных дел Европейского союза собирались в Брюсселе, когда израильская армия подверглась обстрелам районов сектора Газа, где находились семьи. Накануне Международный суд принял решение о том, что Израиль должен немедленно остановить военное наступление в Рафахе.

К этим призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Несколько ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе.