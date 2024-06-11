В ООН підтримали план США з припинення боїв у Секторі Газа: подробиці ініціативи

За резолюцію проголосували 14 з 15 членів Радбезу, традиційно утримався представник російського терористичного режиму

Рада Безпеки Організації Об'єднаних націй на засіданні 10 червня підтримала план з припинення бойових дій у Секторі Газа, який запропонували Сполучені Штати. План має кілька етапів реалізації та повинен повністю припинити війну в регіоні.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що за резолюцію проголосували 14 з 15 членів Радбезу, традиційно утримався представник російського терористичного режиму, оскільки Росія – союзник терористичного угруповання ХАМАС.

В резолюції сказано, що Ізраїль приймає пропозицію про припинення вогню. В документі міститься заклик до ХАМАС також погодитися на цю пропозицію. Сам план складається з кількох етапів, останнім з яких стане план масштабної реконструкції Гази. Сектор дуже сильно постраждав під час операції "Залізні мечі".

Перший етап плану США – обмін заручниками та ув'язненими з обох сторін та короткострокове припинення вогню. Другий етап – остаточне припинення бойових дій, виведення з Сектору Гази військових Ізраїля. Третій етап – розробка плану робіт з відновлення Сектору Газа.

"Рада Безпеки ООН щойно ухвалила нашу резолюцію, в якій закликала ХАМАС прийняти угоду про припинення вогню та звільнення заручників. ХАМАС заявляє, що хоче припинення вогню. Ця угода є можливістю довести, що вони мають це на увазі", – прокоментував прийняття угоди президент США Джозеф Байден.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав про те, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо Ізраїлю та операції у Рафаху є "обов'язковими для виконання". Таку заяву генсек зробив 25 травня.

Після авіаудару, в якому загинули щонайменше 50 людей, Євросоюз вирішив переглянути відносини з Ізраїлем. Міністри закордонних справ Європейського союзу збиралися в Брюсселі, коли ізраїльська армія зазнала обстрілів районів сектору Газа, де знаходилися сім'ї. Напередодні Міжнародний суд ухвалив рішення про те, що Ізраїль має негайно зупинити військовий наступ у Рафасі.

До цих закликів приєдналися Саудівська Аравія, Йорданія, Катар, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Трохи раніше Міжнародний суд ООН закликав Ізраїль припинити наступ на Рафах у Газі.