В сетях вирусится хештег "All Eyes on Ukraine": что это значит и при чем тут война в Израиле

В социальных сетях набирает обороты новый хештег #AllEyesOnUkraine (Все взгляды на Украину). Он призван напомнить миру о зверствах, которые Россия творит в Украине и является отзеркаливанием флешмоба под названием All Eyes on Rafah.

Инициатива All Eyes on Rafah (Все взгляды на Рафах) заключается в активном распространении изображения со слоганом кампании на фоне палаток для беженцев. Таким образом множество пользователей со всего мира призывают обратить внимание на ситуацию в Рафахе, городе на юге сектора Газа, где 1,5 миллиона человек сегодня вынуждены искать спасения.

Сам слоган возник после комментария сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рика Пиперкорна. Он произнес эту фразу в феврале после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал разработать план эвакуации для города Рафах перед уничтожением остальных точек объединений ХАМАС.

Украинцы подхватили эту инициативу, чтобы напомнить миру о том, что Россия ежедневно убивает в Украине людей, разрушает мирные города и инфраструктуру. В соцсетях под хештегом #AllEyesOnUkraine публикуют фото кладбищ со множеством флагов на могилах погибших защитников, фото разрушений, причиненных Россией и людей, пострадавших от ее агрессии.

Как сообщал "Телеграф", на днях сеть облетели фотографии Волчанска с высоты птичьего полета, на которых видны тела мирных жителей. Рядом с ними можно увидеть даже воронки от взрывов. Кадры имеют поразительное сходство с фото из Бучи, которые потрясли весь мир.