Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые с начала большой войны, - FT

На ситуацию повлияло несколько факторов

В мае импорт газа из России в Европу впервые почти за два года превысил поставки из США. Это происходит в то время, как европейские страны прилагают усилия для отказа от российского газа из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

Как пишет Financial Times, это подчеркивает сложность дальнейшего уменьшения зависимости Европы от газа из России. Кроме того, несколько восточноевропейских стран все еще полагаются на российский импорт.

"Поражает то, что рыночная доля российского газа и [сжиженного природного газа] в Европе растет после всего, что мы пережили, и все усилия, приложенные для разделения и уменьшения рисков в поставке энергии", – отметил руководитель газовой аналитики в консалтинговой компании ICIS Том Марзек-Мансер.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, а регион увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ). Его доставляют на специализированных судах, а основным поставщиком СПГ являются США.

США опередили Россию как поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года, а с 2023 года на них приходится около пятой части поставок в регион. Однако, по данным ICIS, в мае поставки газа и СПГ из России составили 15 процентов от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Согласно данным консалтинговой компании, СПГ из США составил 14 процентов поставок в регион. Это что является самым низким показателем с августа 2022 года. Разворот произошел на фоне всеобщего роста европейского импорта российского СПГ, несмотря на то, что несколько стран ЕС пытаются ввести против них санкции.

На ситуацию в мае повлияли одноразовые факторы. Так, на крупном объекте по экспорту СПГ в США произошел сбой, а Россия отправила больше газа через Турцию перед запланированным ремонтом в июне. В то же время, спрос на газ в Европе остается довольно низким, а его количество в хранилищах достигает рекордных объемов для этого времени года.

По мнению Марзек-Мансера, преобладание в Европе российского газа по отношению к газу из США "вряд ли будет длиться долго", так как летом Россия сможет транспортировать СПГ в Азию через свой Северный морской путь. По его словам, это, вероятно, уменьшит отправляемые в Европу объемы, тогда как производство СПГ в США вновь возросло.

"Россия имеет ограниченную гибкость, чтобы удержать эту долю [в Европе], поскольку спрос [на газ] растет следующей зимой, тогда как общее производство СПГ в США растет, а к концу года на мировом рынке появится еще больше новых мощностей", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России возник серьезный пожар в крупном подземном хранилище газа (ПХГ). Столб огня и дым были видны за несколько километров.