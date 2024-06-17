Росія обігнала США з постачання газу до Європи вперше з початку великої війни, — FT

На ситуацію вплинуло кілька факторів

У травні імпорт газу з Росії до Європи вперше майже за два роки перевищив постачання із США. Це відбувається в той час, як європейські країни докладають зусиль для відмови від російського газу через війну, яку Росія веде проти України.

Як пише Financial Times, це демонструє складність подальшого зменшення залежності Європи від газу з Росії. Крім того, кілька східноєвропейських країн досі покладаються на російський імпорт.

"Вражає те, що ринкова частка російського газу та [зрідженого природного газу] у Європі зростає після всього, що ми пережили, і всі зусилля, докладені для поділу та зменшення ризиків у постачанні енергії", — зазначив керівник газової аналітики в консалтинговій компанії ICIS Том Марзек-Мансер.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року Москва скоротила постачання трубопровідного газу до Європи, а регіон збільшив імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ). Його доставляють на спеціалізованих судах, а основним постачальником ЗПГ США.

США випередили Росію як постачальника газу до Європи у вересні 2022 року, а з 2023 року на них припадає близько п’ятої частини постачання до регіону. Проте, за даними ICIS, у травні постачання газу та ЗПГ із Росії склали 15 відсотків від загального обсягу поставок до ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

За даними консалтингової компанії, ЗПГ із США становив 14 відсотків поставок у регіон. Це є найнижчим показником із серпня 2022 року. Розворот стався на тлі загального зростання європейського імпорту російського ЗПГ, попри те, що кілька країн ЄС намагаються запровадити проти них санкції.

На ситуацію у травні вплинули одноразові чинники. Так, на великому об’єкті експорту ЗПГ до США стався збій, а Росія відправила більше газу через Туреччину перед запланованим ремонтом у червні. Водночас, попит на газ у Європі залишається досить низьким, а його кількість у сховищах досягає рекордних обсягів для цієї пори року.

На думку Марзек-Мансера, переважання в Європі російського газу по відношенню до газу зі США "навряд чи триватиме довго", оскільки влітку Росія зможе транспортувати ЗПГ до Азії через свій Північний морський шлях. За його словами, це, ймовірно, зменшить обсяги, що відправляються до Європи, тоді як виробництво ЗПГ у США знову зросло.

"Росія має обмежену гнучкість, щоб утримати цю частку [у Європі], оскільки попит [на газ] зростає наступної зими, тоді як загальне виробництво ЗПГ у США зростає, а до кінця року на світовому ринку з’явиться ще більше нових потужностей", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії виникла серйозна пожежа у великому підземному сховищі газу (ПСГ). Стовп вогню та дим було видно за кілька кілометрів.