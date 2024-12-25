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Пенсионерки "перевоплощаются" в морковь, чтобы помочь детям: в Украине запустили уникальный и трогательный проект

Автор
Тая Билан
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Через игру ребенок учится справляться со стрессом
Через игру ребенок учится справляться со стрессом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бабушки даже окрашивают волосы в оранжевый, чтобы "вжиться в роль"

Война сменила приоритеты — теперь защита детской психики стала общим делом тысяч украинцев. Родители, волонтеры и общественные организации объединяют силы, чтобы помочь наименьшим справиться с вызовами, которых не должно быть в их возрасте.

Так, в Украине создали инновационный курс, который помогает малышам через образ яркой анимированной персонажки — Моркови Ореховны. Но здесь есть одна интересная деталь: ее голос принадлежит женжинам 60+, людям постарше, которые учатся помогать детям с помощью приложения и психологических методик.

Почему этот проект стал особенным, каким детям доступна помощь, что отмечают родители, и как присоединиться к инициативе, рассказывает "Телеграф".

Кто такая Морковь Ореховна и как ее создали?

"Цёмки-бомки, я — Морковка!" — так стартует необычный путь к психоэмоциональному восстановлению через игру. .

Инструмент поддержки через интерактивное приложение "Mapanda" уже помог 4000 семьям найти лучик света. А ребенок даже не догадывается, что анимированным персонажем руководит опытный психолог. Это инициатива Академии Заботы "Изи".

А недавно к Морковке присоединилась ее бабушка — Морковь Ореховна. Этим персонажем руководят дамы старшего возраста, которые в рамках проекта общаются с детьми 6-8 лет.

Как рассказывает "Телеграфу" основательница Академии Заботы и автор курса Анастасия Свобода, все началось со статьи о проекте в Зимбабве, где бабушки стали психологами.

Фото основательница Академии Заботы и автор курса Анастасия Свобода
Основательница Академии Заботы и авторка курса Анастасия Свобода

В таких условиях к инициативе приобщаются не только дети, но и люди постарше, которые тоже сталкиваются с кризисами.

— Идея впала мне в душу, поэтому я поделилась ею с нашей командой. Однако наш проект — это не о бабушках на лавочках, а о несколько технологически более сложном онлайн-процессе, — говорит Анастасия Свобода.

Так что было решено сделать эксперимент.

— Моя мама стала первой Морковью Ореховной. Она яркая, активная, с хорошим чувством юмора – идеальный кандидат. Однако мы сначала решили проверить, будет ли детям вообще такое интересно. Поэтому записали сказку, анимировали Морковку, добавили ей платок, чтобы она выглядела бабушкой, и распространили ее среди наших подписчиков. Результат превзошел ожидания: 95% опрошенных детей хотели, чтобы им звонила такая "бабушка", — делится автор проекта.

Терапевтический эффект идеи психологи доказали для двух сторон участников процесса: ведь для детей образ бабушки/дедушки является символом тепла, защиты и мудрости, что создает безопасное пространство для эмоциональной поддержки. Для самих бабушек подобная активность также способствует психологическому обновлению.

В конце концов команда разработала план проекта, нашла желающих бабушек и определила, как именно они будут коммуникировать и поддерживать детей. Тогда 50 малышей получили бесплатные психологические звонки. Поддержка ментального здоровья охватила два поколения. Были созданы две сказки и записаны один подкаст. Команда получила более 300 тёплых отзывов.

"Все дети нуждаются сейчас в особом внимании"

В целом Академия Заботы ориентирована на разные категории детей. Здесь работают с детьми, имеющими опыт травм — из-за потери близких, физических или эмоциональных потрясений.

Когда родители подают заявку, команда тщательно изучает информацию через анкету. Если оказывается, что ребенок пережил серьезную травму, например его родители — военные или находятся в плену, его обязательно направляют к психологу. Для тех детей, которые нуждаются в поддержке, но не понесли глубоких потерь, оставляют роль Моркови Ореховны.

На самом деле все украинские дети переживают травму из-за войны. Однако есть разница между теми, кто потерял родных или пережил тяжелые события, и теми, кто просто нуждается в помощи для адаптации к новым условиям. Моркови Ореховны не являются профессиональными психологами, поэтому их роль не состоит в традиционной психоэдукции. Они оказывают эмоциональную поддержку и помогают создавать безопасную и гармоничную среду для детей, — объясняет авторка курса Анастасия Свобода.

"Папа военный, и дочь очень волнуется за него"

Часть звонков с Морковой Ореховной является трехсторонней – участница курса (пожилая женщина), ребенок и близкий взрослый (например, родители). Это нужно для того, чтобы взрослые могли контролировать процесс, а также приобщались к миру ребенка через игры. Впоследствии они могут играть с детьми и без участниц курса.

Как рассказывает "Телеграфу" Яна Федорова-Комиссар, их семья узнала о проекте по социальным сетям. Их заинтересовала идея заботы о ментальном здоровье. Поскольку разговор проходит с психологом, женщина надеялась, что он пообщается с ребенком и, возможно, обратит внимание на проблемы воспитания или эмоционального состояния.

Фото участники проекта Морковь Ореховна
Участники проекта

— Наш отец военный, и так или иначе, дочь очень волнуется за него. Я могу не заметить тревожности, которую сможет рассмотреть специалист. Иногда у Златы случаются резкие перепады настроения, – рассказывает женщина.

К счастью, ребенок отреагировал на Морковь Ореховну с любопытством. Перед звонком Яна сказала ей, что позвонит бабушка Морковки, поэтому Злате было интересно пообщаться и познакомиться.

— Больше всего нам понравились новые и интересные методы и игры, которые помогают справляться со стрессом и эмоциями. И, конечно, ящик чудес. У Златы теперь два ящика — от Морковки и Моркови Ореховны. В одну она кладет негативные эмоции, а в другую – приятные воспоминания и положительные чувства, – рассказывает женщина.

Пока Яна больше не наблюдает у дочери резкие смены настроения.

Фото дети участники проекта Морковь Ореховна
Дети получают новые методы борьбы со стрессом

Татьяна Руженко, еще одна мама, которая тоже решила принять участие в проекте.

– Мы тоже решили попробовать. Тем более, война, страх тьмы… Одним словом, было над чем работать. Дочь сначала была скована, но Морковка нашла к ней подход, разговорила и внушила доверие. В конце концов моя Злата очень привязалась к Морковке, полюбила ее. Особенно понравилось, что встречи проходили не по шаблону, а по-настоящему искренне. Злата танцевала, пела, рассказывала все новости и секреты. Это было настоящее доверие! – делится Татьяна.

Раньше женщина скептически относилась к психологам.

— Когда мы эвакуировались, с нами впервые работал психолог, и тогда я поняла, что специалист может объяснить много важных вещей, научить понимать себя, помочь справиться с хаосом в голове, справиться с отчаянием и страхами, — отмечает она.

Например, Злата боялась собак (однажды на нее напали овчарка и алабай), и этот страх они прорабатывали с психологом.

— А тут война, эвакуация, потом возвращение, первый класс в Закарпатье, новый класс онлайн в Харькове, дома все нервничают… Когда я поняла, что не справляюсь, решила работать с психологом и записала Злату, чтобы получить положительный результат, — рассказывает Татьяна "Телеграфу".

По ее словам, сказать, что ребенок изменился на 100% к лучшему, конечно, нельзя.

— Да, пожалуй, так и не бывает. Но перемены есть. Иногда она скажет что-нибудь поддерживающее, и я понимаю, что этому ее научила Морковка или бабушка. А еще дыхательная техника очень помогает, когда мы сидим в ванной во время воздушной тревоги и прячемся. Результаты пока маленькие, как семечки, которые со временем вырастут во что-то хорошее и светлое… Это накопительный эффект, — заключает женщина.

Стрессоустойчивость и другие навыки

Морковь-Ореховна проводит короткие встречи – 25 минут. За пять звонков можно посеять зернышко полезных привычек, рассказывает автор проекта Анастасия Свобода.

— Для этого мы используем интересные интерактивные игры. Например, в рамках сюжетной истории играют в игру "Благодарность-Морвяка", которая учит благодарности. Игра имеет простые правила, и после звонка ребенок играет в нее со взрослыми дома. Таким образом, привычка переносится в повседневную жизнь семьи, — объясняет женщина.

Кроме звонков, используются инструменты, как "Трекер добрых привычек" и "Копилка чудес". Трекер предлагает задание на каждый день: сегодня игра благодарности, завтра — "Пуля-Конфликтуля" и т.д. В конце проекта ребенок получает "Копилку чудес" с играми для дальнейшего использования.

Фото дети участники проекта Морковь Ореховна
Доступно много интерактивов

Ребёнок постепенно учится справляться с негативом, повышать навыки коммуникации, эмоционального интеллекта, эмпатии и стрессоустойчивости.

Некоторые бабушки окрашивают волосы в оранжевый

Уровень вовлеченности барышень впечатляет. Они уверенно одолевают трудности, растут профессионально и личностно. А чатики онбординга приятно "горят" и как отмечает команда Академии Заботы: "читать чатик с барышнями 60+ это особый вид терапии", ведь женщины чувствуют, что нужны, чувствуют, что могут быть полезными и профессионально помогать.

Кто-то даже покрасил волосы в оранжевый, чтобы "вжиться в роль".

Фото участница проекта Морковь Ореховна
Участница проекта

Одна из женщин, ставшая участницей проекта в роли Моркови Ореховны — Лариса Смирнова. По ее словам, наши дети очень интересные и умные. А участие в проекте позволило почувствовать себя важной частью поддержки для малышей, переживших тяжелые времена.

— Энергии, безусловно, прибавилось. Я уверена, что чужих детей не бывает. Каждый может сделать что-нибудь небольшое, но значимое для общества. И я рада, что смогла общаться с детьми. У меня теперь есть энергия и планы — я хочу продолжать работать в этом проекте, — делится женщина с "Телеграфом".

Особая история — у Виктории Биркентале, 63-летней педагогини из Донецка. Дважды переселенка, она пережила оккупацию родного города в 2014 году, а затем чудом спаслась из Мариуполя в 2022 году. Сейчас живет в Виннице.

Фото Виктория Биркентале участник проекта Морковь Ореховна
Виктория Биркентале

– Я уже на пенсии. Оформила ее буквально за три дня до начала великой войны – 21 февраля 2022 года. Планировала посвятить себя воспитанию младшего внука, но из-за пережитого состояния было очень тяжелое. Впоследствии начала восстанавливаться через программы психосоциальной поддержки, — рассказывает Виктория.

Волонтерство Виктория считает своим призванием. Производит окопные свечи для фронта, плетет маскировочные сетки и теплые вещи для защитников. Уверена, пенсия – не повод останавливаться.

Однажды ее внимание привлекло объявление для харизматичных женщин 60+, которые дружат с технологиями и имеют опыт работы с детьми. Программа обещала ментальную поддержку, новые знания и возможности профессионального развития.

Женщина сразу поняла, что это именно то, что ей нужно.

— У меня уже был опыт работы с детьми: преподавала в музыкальной школе, работала с младшими классами, а также в высшем образовании. С технологиями тоже все хорошо, ведь я знакома с разными платформами еще с 2014 года, когда наш университет перешел на дистанционное обучение, — вспоминает Виктория.

Прежде чем стать Морковью Ореховной для детей, женщина прошла подготовку. Теперь Виктория чувствует, что способна помочь не только своим детям и внукам, но и более широкому кругу людей.

— Мой внук, хоть и совсем маленький, помнит моменты из Мариуполя. Мы пытаемся делать все, чтобы снизить стресс для него, — делится Виктория с "Телеграфом".

Дети, особенно пережившие войну, часто носят в себе много болей. Это проявляется по-разному: нервными срывами, замкнутостью или другими реакциями. Как говорит Виктория, важно поддерживать не только детей, но и их родителей, особенно мам. Поскольку, когда мама ищет помощь для ребенка, она ищет ее и для себя.

Как происходит обучение для дамы 60+?

Перед тем как соединить бабушек и детей, женщину готовят. Обучение для будущих Морковей Ореховн длится три недели.

За первую неделю,участницы изучают основы психологии: как правильно общаться с детьми, особенности детской психики и возрастные отличия. Также они получают материалы для самостоятельной поддержки и развития устойчивости.

На второй неделе женщины углубят свои знания о методике проекта, его целях и специфике работы с детьми. Участницы знакомятся с инструментами, используемыми для работы.

На третьей неделе происходит непосредственная подготовка к звонкам детям. Участницы анализируют анкеты детей, создают индивидуальные характеристики и готовятся к общению.

"Не все участницы проекта Моркови Ореховны пройдут отбор по работе с детьми"

Персонаж Моркови Ореховны фактически является пилотным проектом. На первую встречу зарегистрировалось 70 человек, но пришли 50, и только 20 из них присоединились к обучению. Из этого количества 10 женщин сейчас работают с Академией Заботы.

Дело в том, что в конце каждой недели проходил отбор.

— Мы корректно попрощались с теми, кто не готов работать с детьми. до следующей волны проекта, – делится Анастасия Свобода.

Многие участники сами понимают, что им сложно, и решают продолжить обучение позже. В результате остаются самые подготовленные и подкованные.

Это онлайн-проект, так что женщины и дети могут присоединиться из любых городов.

Кто финансирует проект

Проект с морковками финансируется правительством Германии, что позволяет обеспечить бесплатное участие детей. Сейчас Анастасия Свобода работает над созданием стратегии, которая позволит привлечь бизнес для дальнейшей поддержки инициативы, чтобы дети и дальше могли участвовать бесплатно.

На этот момент женщины, выполняющие роль Моркови Ореховны, получают определенную плату, что является для них дополнительной, а не главной мотивацией.

— Более важно — это опыт, обучение и возможность быть частью коммьюнити. Например, вчера у нас была выпускная встреча. Теперь мы стали друзьями, посещаем выставки и поддерживаем друг друга, – говорит Анастасия.

Фото бабушки участницы проекта Морковь Ореховна
Выпускная встреча участников

Когда можно зарегистрироваться?

Как рассказывает "Телеграфу" основательница Академии Заботы и авторка курса Моркови Ореховны Анастасия Свобода, в течение проекта планируется два курса: один уже завершился, а второй состоится весной.

Родители могут регистрироваться уже сегодня, поскольку их внесут в список резерва. А женщинам советуют слежить за соцсетями, их обязательно сообщать о новом наборе.

В настоящее время Академия Заботы будет проводить звонки, где Морквинка выполняет роль психолога, а также организует другие курсы для поддержки детей.

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