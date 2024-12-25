Высокие пенсии для "спецконтингента", субсидия на дрова и "тысяча Зеленского": как социальная сфера держалась в 2024 году

Значительный разрыв в выплатах пенсий, ограниченная по времени поддержка ВПЛ — в Минсоцполитики обещают справедливость

В условиях полномасштабной войны тысячи украинцев в 2024 году нуждались в поддержке государства, как в виде выплат и пособий (субсидий, пенсий и т.п.), так и социальных услуг. Именно поэтому социальная часть бюджета в этом году оставалась на втором месте после сектора безопасности и обороны с расходами в размере 421 млрд гривен. При этом ответственные за эту сферу должностные лица не только пытались обеспечить существующие виды финансовой поддержки, но и, как в случае с образованием, не забывали о внедрении изменений.

"Телеграф" прошелся по основным пунктам государственной социальной политики, чтобы понять, насколько эта система хорошо работала.

От минималки для рядовых до сотен тысяч для спецпенсионеров

Недавний взлом государственных реестров вызвал беспокойство у рядовых украинцев, а не повлияет ли он на своевременность получения социальных выплат и пособий. Но как заверили в Министерстве социальной политики Украины, несмотря на то, что некоторые сервисы остаются недоступными, деньги все получат по графику. При этом следует отметить, что существенных изменений в этом году в размерах пенсий, субсидий, различных вариантов пособий и льгот не произошло, ведь большинство из них "привязаны" к прожиточному минимуму. А он в этом году по сравнению с предыдущим, по данным Минфина, "подрос" всего на 331 гривну или 12,8% и составил с 1 января 2024 — 2 920 грн. При этом этот же показатель для лиц, утративших трудоспособность, составил 2 361 грн., детей в возрасте до 6 лет – 2 563 грн., детей 6-18 лет – 3 196 грн., для трудоспособных лиц – 3 028 грн.

Таким образом, не очень менялись в течение года пенсионные выплаты. На 1 января 2024 года так называемая социальная, то есть минимальная пенсия составляла 2 361 грн. (+286 грн. по сравнению с концом 2023 года и только 62,2 доллара в эквиваленте), а средние выплаты были на уровне 5 395 грн. Для улучшения ситуации в течение года пенсии только в третий раз с начала полномасштабного вторжения были проиндексированы. В частности, 1 марта такое повышение коснулось как гражданских пенсионеров, так и пенсионеров военных, а также лиц, получивших инвалидность, или тяжелую болезнь в результате аварии на ЧАЭС. В среднем прирост составил 322 гривны или 8% и размер средней выплаты увеличился до 5 717 грн.

Средний размер пенсии немного не дотягивает до 6 тысяч гривен

Кроме того, автоматический перерасчет пенсий с учетом обновленного страхового стажа состоялся 1 июня (сначала планировался 1 апреля). А еще через месяц "подросли" выплаты украинцам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет – на 300, 456 и 570 грн. соответственно. Но опять-таки существенных изменений в размере пенсий для рядовых граждан не произошло. И дополнительные несколько сотен гривен мало что изменили в финансовом состоянии этой категории украинцев. Особенно на фоне существенного подорожания продуктов, даже базовых. Например, картофель, капуста, морковь дали прирост по сравнению с началом полномасштабного вторжения в 1,5 и 2 раза, масло – подорожало на 111%, яйца – на 101%, свинина – на 90,5% и т.д.

При этом установленный законом на уровне десяти прожиточных минимумов пенсионный максимум в 2024 году составил 23 610 грн. Такой размер выплат получали учёные, нардепы, госслужащие и служащие органов местного самоуправления. В то время как спецпенсионеры – бывшие судьи, прокуроры, военнослужащие и представители силовых структур (полиции, налоговой милиции, НАБУ и т.п.) получают и того больше.

Например, судья Шестого апелляционного административного суда Олег Оксененко по решению своих коллег должен получать ежемесячно 268,3 тыс. грн пенсии. С учетом этого в целом Пенсионный фонд задолжал этому служителю Фемиды более 17 млн гривен. И такой случай начисления круглых сумм выплат "задним числом", как оказалось, не единственный. Среди "счастливчиков" и прокуроры, которые получали в год от 406 тыс. до 1,1 млн. гривен пенсионных выплат.

ВПО: помощь не бессрочная, только как кризисный инструмент

Еще одно из направлений социальной защиты, которое было на слуху в течение года, – это поддержка украинцев, вынужденных покинуть свои дома. В 2024 году в Украине, по данным Минсоцполитики, было официально зарегистрировано 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из них 3,6 млн. украинцев (или 73%) получили такой статус с начала полномасштабного вторжения. При этом большинство из них, возможно, и хотели бы вернуться домой, но лишены такой возможности, потому что их родные города и села либо находятся во временной оккупации, либо в зоне боевых действий, либо фактически перестали существовать вместе со всей инфраструктурой.

Понятно, что часто ВПЛ на новом месте оказываются без вещей или с их минимальным запасом, кроме того, не имеют сбережений, позволяющих продержаться определенное время на плаву, и не всегда имеют возможность сразу пойти работать. Здесь значительную роль играет возраст (молодежи обычно проще привыкнуть к новым реалиям, и, например, овладеть новой профессией), состояние здоровья (люди старшего возраста имеют хронические болезни, требующие постоянного приема лекарств и визитов к врачу), наличие маленьких детей (при отсутствии мест в детских садах – говорить о работе фултайм вряд ли можно), предложения на рынке труда (разумеется, что в селах выбор вакансий крайне ограничен, да и в городах из-за экономической ситуации он может быть небогатым) и другими факторами. Именно поэтому по-прежнему внутренне перемещенные лица получают финансовую помощь раз в месяц в размере 2 тыс. гривен на взрослого человека и 3 тыс. гривен – на ребенка.

Но с предоставлением такой финансовой помощи существуют дополнительные нюансы, определенные ограничения начали вводить летом 2023 года и окончательно утвердили в начале 2024 года. Они касаются прежде всего срока предоставления финансовой помощи, он не является более бессрочным, а ограничен 6 месяцами. Продление выплат на следующие полгода происходит только при условии, что ваш город/село до сих пор опасная зона (там ведутся или могут вестись боевые действия, или населенный пункт остается в оккупации). Кроме того, вам продолжат платить помощь, если вы относитесь к наиболее уязвимым категориям граждан, таким как лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, или ухаживающие за ними члены семьи, пенсионеры, беременные женщины (после 30-й недели беременности), многодетные семь и другие. Но если вы к этим категориям не относитесь, у вас есть голова на плечах и целы руки-ноги, то, как говорится, ищите варианты, как самим себя обеспечивать.

"Эти критерии говорят о том, если ты не можешь восстановить свою трудоспособность и искать работу, мы будем тебе платить дальше. При условии, что у тебя низкий уровень доходов с учетом доходов членов твоей семьи. Но если ты трудоспособное лицо, то ты по крайней мере должен пойти в центр занятости, или пойти на переобучение, то есть делать что-то, чтобы в конце концов выйти на экономическую самостоятельность", – объясняла избирательность подхода к срокам выплат для ВПЛ во время одного из эфиров в Medai Centre Ukraine – Дарья Марчак – первая заместитель Министра соцполитики.

Также чиновница подчеркнула, что таким образом удалось выйти на тот формат, в котором поддержка ВПЛ будет предоставляться и в будущем. А именно она останется исключительно "как кризисный инструмент реагирования на нужды граждан после перемещения".

Государство подкинет на дрова и не отнимет субсидию при покупке генератора.

В течение 2024 года у значительного количества украинских семей, учитывая реалии военного времени, возникали сложности с оплатой за жилищно-коммунальные услуги. В таких случаях государство традиционно предлагало воспользоваться льготами и субсидиями. И в этом году количество лиц, которые воспользовались таким правом, увеличилось, если в 2023 году их было до 2 млн., то в этом году почти 3 млн. человек. Например, в октябре, по данным Пенсионного фонда Украины, субсидиями воспользовались 1,4 млн украинцев, а сумма начислений составила – 1,3 млрд гривен, и еще 1,4 млн человек получили льготы в целом в размере 1,5 млрд гривен. А в год на такую адресную социальную помощь правительство "заложило" почти 50 млрд гривен (для сравнения – в 2023 году сумма была меньше – 37,9 млрд гривен).

Киев, Киевская и Днепропетровская область в лидерах среди количества получателей субсидии

Среди дополнительных шагов поддержки в этот непростой с энергетической точки зрения отопительный сезон правительство задекларировало "заморозку" повышений тарифов на услуги ЖКХ. Также были предусмотрены дополнительные выплаты хозяевам, кто использует для отопления жилья уголь или дрова. Их размер рассчитывается индивидуально и может доходить до 21 тыс. гривен, а воспользоваться этим вариантом помощи до конца декабря имеют право 500 тыс. домохозяйств. Следует также отметить, что на эту статью, согласно Постановлению Кабмина, предусмотрены не только государственные средства, но и средства партнеров, а именно Агентства ООН по делам беженцев.

Кроме того, правительство пообещало, что перебои в электроснабжении не будут влиять на размер субсидий, а также задекларировало не прекращать поддержку тем семьям, кто приобрел альтернативные источники питания и генерации энергии для обеспечения своих жилищ во время отключения света. Если такое оборудование не было дороже 150 тыс. гривен, то субсидия за семьей сохраняется. При этом если вы за год перед назначением субсидии потратите 50 тыс. гривен на благотворительность или приобретете на такую сумму иностранную валюту (а это в эквиваленте 1189 долларов), то вам могут отказать в предоставлении соцпомощи.

Также в правительстве все время напоминают, что оформление льгот и субсидий в жилищно-коммунальном секторе происходит по упрощенной процедуре. Вроде бы подал заявление, а все необходимые справки соберет Пенсионный фонд. Но, например, оформление помощи онлайн через портал Дия предполагает 21 шаг. Здесь и заполнение информации о характеристиках жилья, и необходимость "отчитываться" о наличии транспортных средств или недвижимого имущества, наличии и уплате алиментов и т.п. А в финале нужно скачать копии документов для получения субсидии. Конечно, это проще, чем, например, посещать ЦНАП, но все равно требует определенного времени и подготовки.

И уже в новом, 2025 году, станет доступна субсидия на аренду жилья для ВПЛ, которая может предоставляться параллельно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги. Пока это экспериментальный проект, реализованный в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях (за исключением временно оккупированных территорий и тех, где ведутся активные боевые действия).

Тысяча разовой поддержки дело не улучшит, в Минсоцполитики обещает реформы

А самой обсуждаемой в этом году кажется была т.н. "тысяча Зеленского" – это один из пунктов "Зимней еПоддержки". О ее выдаче объявили как раз в то время, когда произошло повышение налогов "задним числом". Социальную помощь такого формата активно критиковали экономисты, журналисты, нардепы и рядовые граждане. Называли шагом "просто за гранью", "адской популистической акцией", "безответственным решением", вспоминали компенсацию за обесцененные вклады во времена премьерства Юлии Тимошенко и президентства Виктора Януковича и создали десятки тематических мемов.

При этом, по данным главы правительства Дениса Шмыгаля, этот вариант помощи оказался достаточно популярен среди украинцев. На 23 декабря на программу "Зимняя еПоддержка" было подано 10 млн заявок, большинство из которых — 8 млн через Дию, остальные — через "Укрпочту". И половина обращений уже обработана, то есть 5 млн украинцев получили 1 000 гривен "на руки". Параллельно с этим государство предложило воспользоваться еще и программой "еКнига", предусматривающей выделение 908 грн каждому украинцу на приобретение отечественной литературы.

"Тысячу Зеленского" уже получили 5 миллионов украинцев

Эта инициатива, если отвергнуть возможные политические дивиденды в виде лояльности электората на предстоящих выборах, выглядит не слишком продуманным шагом. Ведь точно неизвестно, сколько она будет стоить стране в результате. Об этом, в частности, в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. По словам чиновницы, в расчетах расходов ориентировались на показатели выплаты т.н. "ковидной тысячи". И если даже речь пойдет о 10 млрд гривен (а пока именно такая сумма вырисовывается с учетом статистики заявлений), это не приведет к росту цен или инфляции.

В целом система социальной поддержки в стране выглядит как сложный и неповоротливый механизм, требующий все большего финансирования. Например, по данным Дарьи Марчак — первой заместительницы министра соцполитики — действует 160 (!) различных типов надбавок и "дотяжек" при начислении пенсий, и примерно 40 типов выплат только для защиты от бедности, при том, что есть еще выплаты по уходу и стимулирующие выплаты (применяются, когда речь идет о приеме ребенка в семью). При том, что чиновники давно признали: обеспечивать задекларированные выплаты стране, которая ведет кровопролитную войну, самой не под силу, поэтому к этому подключаются иностранные партнеры. И от того, продолжат ли они оказывать финансовую поддержку в 2025 году, зависит, будут ли получать украинцы пенсии, субсидии и другие виды пособий и льгот.

При этом в Минсоцполитики отмечают, что работают над тем, чтобы сделать предоставление социальной помощи справедливым и взвешенным. В частности, готовят реформу, которая изменит модель солидарной пенсионной системы, ведь люди, имеющие одинаковый трудовой стаж и одинаковую зарплату, получают в итоге разную пенсию. Чтобы выровнять эту ситуацию, должностные лица предлагают разбить выплаты на два компонента: базовый (единый для всех, составит 30% от минимальной зарплаты) и страховой (будет определяться с помощью балльной системы: баллы будут начисляться в зависимости от размера зарплаты, а для определения размера пенсионной выплаты их количество будет умножено на стоимость одного балла на тот момент). К тому же, реформа будет предусматривать введение накопительной модели пенсионной системы, а также изменения ждут систему соцстрахования.

В планах профильного министерства также ввести "базовую социальную помощь". Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Верховной Рады Украины. Необходимость такого шага должностные лица объясняют неэффективностью установления прожиточного минимума, недостаточный уровень адресности существующих сейчас видов помощи, фрагментарность различных видов соцпомощи и другие. На такой вариант помощи могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, переселенцы и пенсионеры. То есть это будет еще один вид помощи в дополнение к существующему перечню, но станет ли от этого украинцам жить легче?!

Как сообщал Телеграф, в бюджете Украины на 2025 год доходы запланированы на уровне 2,3 трлн, расходы — 3,9 трлн гривен. Большой разрыв между ними, как отметил кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, будет покрыт за счет помощи и даже кредитов от наших партнеров.