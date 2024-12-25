ВСУ потеряли позиции под Кураховым, но нанесли россиянам значительные потери (карты боев)

Россияне во что бы то ни стало хотят захватить Курахово

Армия РФ продолжает активные наступательные действия на восточном направлении, сосредотачивая основные усилия на нескольких ключевых направлениях. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Курахово, где российские подразделения пытаются продвигаться вперед в городской застройке.

За последние сутки произошли интенсивные бои в районах Дальнего, Дачного и Успеновки. Украинские военные были вынуждены оставить отдельные позиции под Кураховым из-за значительного давления российских сил, продолжающих накапливать резервы для последующих атак. Об этом сообщили в ОСУО "Хортица".

Ситуация на Кураховском направлении

На Купянском направлении зафиксированы попытки российских подразделений прорвать оборону в районах Ольшаны, Петропавловки, Песчаного, Колесниковки и Стельмаховки. Все атаки были отражены с задачей значительных потерь атакующим подразделениям.

Ситуация на Купянском направлении

Сложная ситуация сохраняется в районе Временного Яра и Торецка, где продолжаются бои в городской застройке. В Покровском направлении российские подразделения пытаются продвигаться в районах Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.

Ситуация во Временном Яру

На Лиманском направлении украинские военные успешно сдерживают попытки продвижения в районе Ковалевки, Новоегоровки, Тернов и Макеевки. Все атаки были отражены.

Какая ситуация на Лиманском направлении 25 декабря

Боевые столкновения также зафиксированы на Времивском направлении — вблизи Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого и Великой Новоселки.

Ситуация на Времевском направлении

На Харьковском направлении российские подразделения пытались продвинуться в районе Волчанска и Высокой Яруги, однако успеха не добились.

Ситуация на Харьковском направлении

Также "Телеграф" ранее писал, как выглядит село возле Курахово, которое уже могли оккупировать россияне. На этом направлении идут упорные бои.