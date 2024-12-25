ВСУ потеряли позиции под Кураховым, но нанесли россиянам значительные потери (карты боев)
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Россияне во что бы то ни стало хотят захватить Курахово
Армия РФ продолжает активные наступательные действия на восточном направлении, сосредотачивая основные усилия на нескольких ключевых направлениях. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Курахово, где российские подразделения пытаются продвигаться вперед в городской застройке.
За последние сутки произошли интенсивные бои в районах Дальнего, Дачного и Успеновки. Украинские военные были вынуждены оставить отдельные позиции под Кураховым из-за значительного давления российских сил, продолжающих накапливать резервы для последующих атак. Об этом сообщили в ОСУО "Хортица".
На Купянском направлении зафиксированы попытки российских подразделений прорвать оборону в районах Ольшаны, Петропавловки, Песчаного, Колесниковки и Стельмаховки. Все атаки были отражены с задачей значительных потерь атакующим подразделениям.
Сложная ситуация сохраняется в районе Временного Яра и Торецка, где продолжаются бои в городской застройке. В Покровском направлении российские подразделения пытаются продвигаться в районах Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов.
На Лиманском направлении украинские военные успешно сдерживают попытки продвижения в районе Ковалевки, Новоегоровки, Тернов и Макеевки. Все атаки были отражены.
Боевые столкновения также зафиксированы на Времивском направлении — вблизи Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого и Великой Новоселки.
На Харьковском направлении российские подразделения пытались продвинуться в районе Волчанска и Высокой Яруги, однако успеха не добились.
Также "Телеграф" ранее писал, как выглядит село возле Курахово, которое уже могли оккупировать россияне. На этом направлении идут упорные бои.