Узнайте, какая область Украины лидирует по мобилизации в 2024 году

Все зависит от количества военнообязанных на учете в конкретном регионе

Каждый регион в Украине имеет свои особенности мобилизации, определяемые количеством воинских частей и необходимостью их укомплектования. Одна из областей явно оказалась в лидерах по интенсивности мобилизации.

Об этом сообщал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному". По его словам, все зависит от количества военнообязанных на учете в конкретном регионе.

Он подчеркнул, что в Сумской области наблюдается более высокая интенсивность мобилизации по сравнению с западными регионами. Разница связана с количеством военнообязанных, состоящих на учете именно в этом регионе.

В то же время Запорожская область демонстрирует высокие показатели призыва из-за большего количества воинских частей, требующих укомплектования.

Отмечается, что 90% призывников изначально проходят подготовку в учебных центрах. Исключения — только те военнообязанные, которые служили не более 10 лет назад и признаны пригодными по состоянию здоровья. Их могут направить сразу в воинскую часть.

Распределение военных происходит по возрастным категориям. Мужчин до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения. Старших по возрасту призывников направляют в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск или других структур Сил обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проще оформить отсрочку от мобилизации.