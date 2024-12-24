Пентагон Трампа 2.0: что будет с "Рамштайном" и кто заменит США в поддержке Украины

В НАТО готовились к сокращению помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Одним из основных дипломатических форматов, во время которого союзники решают вопросы военной поддержки Украины, является Контактная группа по вооружению "Рамштайн". Ее 22 апреля 2022 года основал министр обороны США Ллойд Остин — тогда он пригласил представителей государств-союзников встретиться на авиабазе Соединенных Штатов в Германии, чтобы обсудить насущные потребности Киева.

Встречи руководителей оборонных ведомств под руководством американской стороны проходили ежемесячно и приносили Украине конкретные обязательства по деньгам и оружию. Всего таких встреч прошло 24.

Очередное, впрочем, особое событие такого уровня должно было состояться 12 октября 2024 года. Она планировалась под руководством президента США Джо Байдена с участием лидеров государств, министров обороны и иностранных дел. Каждая из делегаций — с конкретными предложениями, что и когда могут передать Украине для достижения преимущества на поле боя. Впрочем, помешали "Рамштайну" и погодные, и политические условия.

Тогда на американский штат Флорида надвигался разрушительный ураган "Милтон", который в итоге унес жизни 35 человек и нанес ущерб на более чем 85 миллиардам долларов. Стихийное бедствие накрыло Штаты всего через десять дней после урагана "Хелен", убившего более 200 американцев. Ожидаемо Байден отменил свой визит в Германию.

Администрации Байдена-Харрис было важно продемонстрировать гражданам, что они способны справиться с последствиями бедствия. Особенно, когда каждый их шаг был под пристальным вниманием штаба Дональда Трампа. Например, в интервью Fox News республиканец критиковал демократов за оказание значительной помощи Украине при якобы малых суммах поддержки пострадавших американцев. Проведение "Рамштайна" и участие в нем Байдена в то время могло обернуться новым поводом для манипуляций и втягивания темы поддержки Украины в них.

В ноябре Трамп одержал победу на выборах, так что вопрос проведения "Рамштайна", очевидно, не был в приоритете команды Байдена.

Впрочем, еще одно заседание Контактной группы по вооружению Украины в действующей администрации планируют провести до инаугурации Трампа. По данным "Телеграфа", речь идет о начале января 2025 года.

"Министр обороны [Ллойд Остин] вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым созовет 25-е заседание Контактной группы в начале нового года, на котором Коалиции возможностей представят свои дорожные карты по "эффективной и устойчивой поддержке Украины", — сообщали в Пентагоне.

Впрочем, судьба "Рамштайна" после прихода к власти команды Дональда Трампа пока остается неопределенной.

Что известно о потенциальном составе Пентагона

На должность министра обороны США избранный президент Трамп неожиданно для многих выдвинул ветерана и ведущего канала Fox News Пита Хегсета. С момента номинации Хегсет столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому сейчас пытается заручиться достаточной поддержкой в Сенате, чтобы получить утверждение в должности.

Издание The Economist утверждает, что в случае утверждения Хегсет "станет наименее опытным и наиболее радикальным человеком на этом посту".

Заявлений по Украине потенциальный шеф Пентагона делал немного.

"То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане… Качество жизни рядовых американцев снизилось", – заявлял Хегсет в феврале 2022 года.

Несколько позже он критиковал как Путина, назвав его "военным преступником", так и администрацию президента Джо Байдена за то, что она недостаточно быстро поставляла оружие Украине.

Хегсет выступает категорически против любой идеи отправки американских войск в Украину: "Последнее, чего я хочу, чтобы мой сын уехал на Донбасс защищать восток Украины".

Во время одного из подкастов в ноябре Хегсет назвал войну в Украине "войной Путина за возвращение его дер*ма" и скептически отозвался о тезисе, что поддержка Киева важна для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

"Возможно, в идеальном мире, где у него были бы неограниченные возможности, и он мог бы короновать себя королем Европы, он бы [вторгся в другие страны]. Но я думаю, что он достаточно умен, чтобы понять, что, вероятно, не зайдет гораздо дальше в Украине. И я не думаю, что он самоубийственный маньяк, одержимый желанием повлечь за собой Армагеддон из-за ядерной войны", — говорил соратник Трампа.

"Если Украина сможет защитить себя… прекрасно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство заходило глубоко в Европу и заставляло Путина чувствовать себя столь загнанным в угол", — добавил Хегсет, напоминая о ядерных угрозах российского диктатора.

На днях Дональд Трамп объявил имена ключевых лиц, которые будут работать с Хегсетом в случае согласования его кандидатуры.

Должность заместителя министра обороны может занять миллиардер Стивен Файнберг. Он сопредседатель и исполнительный директор Cerberus Capital Management LP — частной инвестиционной компании, которая вкладывает деньги в компании-подрядчики в сфере обороны. Во время первой каденции Трампа он занимал должность члена консультативного совета по разведке.

Заместителем министра обороны по вопросам политики может стать Элбридж Колби, работавший в Пентагоне и при первом президентстве республиканца. В отличие от Файнберга, Колби делал много заявлений относительно войны в Украине.

Он признает, что вторжение России — это зло, а война — ужасная трагедия. Однако принадлежит к лагерю республиканцев, которые считают, что главной угрозой для США выступает Китай, а не Россия. Поэтому фокус на Азии, а не на Украине должен быть приоритетом внешней политики Штатов. По его мнению, заботиться о помощи Киеву должна в основном Европа.

"США должны стимулировать европейские страны к тому, чтобы они взяли на себя лидерство в поддержке Украины. У Европы бесспорно есть потенциал для этого — то, чего ключевым государствам, особенно, но не исключительно Германии, пока не хватает, так это политической воли тратить средства и политический капитал, чтобы одновременно вооружать себя и оказывать Украине военную помощь в соответствии с требованиями реальности", — писал Колби год назад.

Позитивно Колби отзывался и о "мирном плане" вице-президента Джей Ди Вэнса, предлагавшего фактическое замораживание линии фронта, а также отказ Украины от идеи членства в НАТО.

Майкл Даффи может занять должность замминистра обороны по вопросам закупок и обеспечения. В 2019 году он как сотрудник Бюджетного управления США фигурировал в эпизоде по поводу задержания помощи Украине со стороны Штатов в деле об импичменте Трампа. Тогда, напомним, республиканца подозревали в давлении на украинское правительство с целью получить помощь в расследовании относительно Джо Байдена и его сына Хантера.

Можно предположить, что в случае утверждения такого состава Пентагона участие США в координации помощи Украине значительно сократится. Или же будет полностью перенаправлено на европейских партнеров. И они, к счастью, к этому готовятся.

"Мозговой центр" в Висбадене

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне страны-союзники договорились учредить новую структуру — "Помощь по безопасности и подготовке для Украины" (NATO Security Assistance and Training to Ukraine, или кратко NSATU). Еще тогда в НАТО откровенно прогнозировали, что независимо от результатов волеизъявления в США участие американцев в помощи Украине будет уменьшаться. Поэтому стремились взять на себя как можно больше функций.

Наряду с "Рамштайном" как политической площадкой, в немецком Висбадене все годы полномасштабной войны существовал своеобразный "мозговой центр", координировавший всю помощь Украине от партнеров — что, как и куда лучше отправить. Официально – Центр координации международной донорской помощи.

Там же с ноября 2022 года действовала основанная Министерством обороны США Группа содействия безопасности – Украина (SAG-U), которая также координировала передачу оружия и обеспечение тренировки воинов ВСУ.

Впрочем, 18 декабря официально свою работу начало NSATU, которое уже берет на себя функции двух вышеупомянутых структур.

"Прежде всего, NSATU выполняет координационную функцию. Будет координировать вопросы обучения [украинских бойцов]. Есть много других сторон, которые осуществляют подготовку, поэтому NSATU будет координировать обучение, чтобы оно было стандартизированным и последовательным.

Она также будет координировать типы оборудования, которые Украина указывает как необходимые, а также поступления поддержки от стран. Кроме того, NSATU будет координировать логистику по этому оборудованию", — объяснял чиновник НАТО во время брифинга в Брюсселе, на котором присутствовал "Телеграф".

Для работы новой структуры по восточному флангу созданы три вспомогательных узла — в Польше, Румынии и Словакии. Это должно помочь доставлять помощь в Украину быстрее и эффективнее.

"Последнее, что будет делать NSATU — это так называемое "развитие сил" — связать то, что Украина получает сейчас, с тем, над чем она работает для развития своих сил в будущем, с приоритетом на совместимость с НАТО", — добавил западный чиновник.

15-16 января в Брюсселе соберется Военный комитет НАТО – высший военный орган Североатлантического союза. Согласно анонсу встречи, особое внимание будет уделено NSATU и обязанностям по поддержке Украины.

С техническим аспектом дальнейшей помощи Киеву разобрались. Что же придет на замену дипломатической площадке "Рамштайн"?

Коалиции возможностей

Даже если США откажутся от лидерства в Контактной группе по вооружению Украины, управляющую функцию на себя может перенять любая другая страна в случае достигнутых договоренностей.

И даже несмотря на это, 13 из 50 стран-членов Контактной группы уже возглавляют восемь отдельных Коалиций по развитию возможностей украинской армии. Коалиции могут продолжать встречи по своим направлениям, несмотря на смену власти в США. Собственно, осенью на это намекал действующий шеф Пентагона Ллойд Остин.

Коалицию по артиллерии возглавляют Франция и США, Коалицию воздушных сил — США, Дания и Нидерланды, Коалицию бронетехники — Польша, Германия и Италия, Коалицию БПЛА — Латвия и Великобритания, Коалицию ПВО — Германия и Франция.

Нет ни одной Коалиции, которой руководили бы исключительно США. И, возможно, лидерство в координации помощи Киеву может перебрать, к примеру, Париж или Берлин.

Похоже, стойкое желание Дональда Трампа и его соратников подтолкнуть Европу делать больше и перебрать на себя так называемое "бремя поддержки" Украины уже совсем скоро может стать реальностью.