После массированной атаки на Рождество: как в Одессе будут отключать свет 25 декабря

Враг атаковал энергетику Украины

После массированной атаки России в Украине начались отключения света. В Одессе уже появилсиь графики.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Согласно её данным, в городе будет 6 очередей, каждая из которых будет разделена на 2 подочереди:

У первой (1.1 и 1.2) и второй (2.1 и 2 .2) очередей света не будет сегодня до 10 утра.

У очередей 3.1, 3.2 — с 10:00 до 13:00.

Очередь 4.1, 4.2 будут отключать с 6:30 до 10:00.

Очереди 5 и 6 отключат с 10:00 до 13:00. Также у этих очередей не было света в:6:30.

Напомним, что во время очередной массированной атаки враг снова атаковал энергосистему Украины крылатыми ракетами. По словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Он также добавил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.