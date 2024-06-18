Минус Руанда, плюс Варфоломей: список подписантов под коммюнике Саммита мира снова изменился

Причины отзыва подписи неизвестны

Кроме Ирака и Иордании, чьи подписи исчезли под общим коммюнике Саммита мира в Швейцарии, под документом пропала также подпись Руанды. В то же время в списке появилась подпись Вселенского Патриархата.

Об этом свидетельствует обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии. Он был обновлен 17 июня, Руанда исчезла, а Вселенский Патриархат (Ecumenical Patriarchate) появился.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей принимал участие в Саммите мира в Швейцарии. С ним встречался президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил патриарха за привлечение стран к участию в Саммите.

Изначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации. Вскоре появилась информация, что Иордания и Ирак якобы отозвали свои подписи, но заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква пояснил, что эти страны изначально не подписывали финальный документ Саммита мира. Их подписи появились в списке подписантов в результате технического сбоя.

Как сообщал "Телеграф", в МИД Индии заявили, что страна на Глобальном Саммите мира в Швейцарии отказалась подписывать общий итоговый документ, поскольку является сторонницей российского нарратива о "вариантах, которые приемлемы для обеих сторон". Вместе с тем Индия якобы разделяет глобальную обеспокоенность войной в Украине и поддерживает желание достичь мира.