Резонансное заявление итальянского премьера Мелони о России на Саммите мира оказалось ошибкой перевода: подробности

Ни слова о принуждении России к капитуляции

Слова премьера Италии Джорджии Мэлони о том, что Россию заставят сдаться в случае ее отказа выполнить условия Саммита мира, оказались ошибкой перевода. На самом деле, премьер-министр высказалась иначе.

Об этом сообщил журналист-международник Юрий Физер в своем Facebook. Он отметил, что во время синхронного перевода возникла досадная ошибка.

"Конечно, всем украинцам очень хотелось бы, чтобы госпожа Мелони это сказала. Поэтому очень много украинских СМИ выложили это на своих страницах в интернете. Но нет, она этого не говорила", — написал Физер и предоставил правильный перевод слов Мелони. По его словам, она сказала следующее:

"Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую страну. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому вынуждена была бы капитулировать, сегодня мы не были бы здесь, чтобы обсуждать минимальные условия для переговоров", — сказала Мэлони.

Ошибка возникла при синхронном переводе. По словам журналиста, ни слова о принуждении России к капитуляции в случае ее отказа выполнять условия Саммита мира Мэлони не сказала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о главных тезисах пресс-конференции Байдена и Зеленского.