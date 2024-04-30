Премьер Нидерландов приближается к посту генсека НАТО: Турция дала согласие, но еще три страны против

В НАТО хотят окончательно определиться с кандидатом на пост генсека до июня

Турция готова поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту следующего генсека НАТО. Теперь ему необходимо заручиться поддержкой Румынии, Словакии и Венгрии.

Об этом пишет Reuters. Издание напоминает, что решения в Альянсе принимаются консенсусом, то есть необходимо согласие всех 32 стран.

Отмечается, что Турция пока публично не выразила о поддержке кандидатуры Рютте. На это место также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис, который выступает против кандидатуры премьера Нидерландов. Также против высказывается Венгрия.

Издание отмечает, что в Анкаре решили изменить свою позицио относительно Рютте после того, как он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе и смог заручиться его поддержкой.

Другие члены альянса уже высказались в поддержку политика из Нидерландов и есть основания полагать, что Словакия тоже это сделает. Что касается Венгрии, то Рютте намерен посетить страну в скором времени и провести переговоры с Виктором Орбаном.

Многие члены НАТО стремятся как можно скорее завершить процесс отбора кандидатов, чтобы он не стал частью переговоров о высших должностях в Европейском Союзе после выборов в Европейский парламент в июне.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг находится на этом посту с 2014 года. Его каденция должна была закончиться в 2022 году, но из-за российского вторжения его полномочия были продлены на год, а затем еще на год. Вместе с тем он неоднократно говорил, что больше не хочет оставаться на этом посту и намерен уйти, чтобы возглавить Центробанк Норвегии.

Как сообщалось ранее, Рютте приезжал в Украину в марте 2024 года. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подписал двустороннее соглашение по безопасности.