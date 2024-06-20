Путин собирает коалицию, но есть нюанс: в США оценили визит "президента" России в КНДР

Хозяин Кремля не учитывает одну очень важную деталь

Последние новости о российском "президенте" Владимире Путине касаются его визитов в страны Азии, в частности в Северную Корею (КНДР). В Белом доме полагают, что он хочет собрать коалицию вокруг РФ.

Этот визит также указывает на то место на международной арене, которое занимает Россия. Об этом рассказал старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, пишет Укринформ.

Визит России в КНДР – попытка создать коалицию

"Насчет встречи Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, отражающих тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", ― сказал Карпентер.

Он отметил, что становится ясно, какое место занимает РФ на международной арене, потому что ее ближайшими партнерами стали КНДР, Сирия и Иран. Есть среди них и Китай. Хотя эта страна не снабжает России оружием напрямую, но отправляет много продукции двойного назначения. Ее потом используют для производства передовых систем вооружения.

Все это свидетельствует о попытке Путина создать коалицию. Но она не будет достаточно мощной, чтобы противостоять коалиции западных стран.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по обороне Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", — сказал Карпентер.

Ранее визит Путина в КНДР прокомментировал министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он считает это предупреждением. В соцсети Шеппс написал, что "новая ось тирании работает, чтобы подорвать наши свободы".

Напомним, Путин посетил КНДР 19 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил его в аэропорту. Также он пообещал помочь в войне против Украины. Российский и северокорейский диктаторы подписали договор о военном партнерстве. Этот документ можно назвать плевком в ООН и его ограничительные инструменты. После визита в КНДР российский диктатор улетел во Вьетнам.

В ходе визита Путина в КНДР заметили интересную деталь. Она касается внешности русского диктатора. Рост Путина меньше, чем сообщалось ранее.

"Телеграф" опубликовал главные заявления Путина и Ким Чен Ина после их личной встречи в Пхеньяне. Говорили и о "защите от агрессии".