Почему под коммюнике саммита мира все меньше подписей: Кулеба объяснил причину

Разгонять "волну" об отзыве подписей под коммюнике начала российская пропаганда

Под коммюнике Саммита мира, состоявшегося на прошлой неделе в Швейцарии, исчезли подписи некоторых стран. Ситуацию прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

О том, почему так произошло, главный дипломат страны рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, швейцарские коллеги включили в список подписантов, которые на тот момент окончательно еще не подтвердили свое присоединение.

"Поэтому когда они (эти страны – Ред.) обратились и сказали: "Подождите, мы еще рассматриваем этот документ", потому что он еще правился до последнего момента на Саммите, их сняли с этого списка ", — объяснил Кулеба.

Глава МИД Украины акцентировал внимание на том, что разгонять "волну" об отзыве подписей под коммюнике начала именно российская пропаганда.

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись. Речь идет об Ираке, Иордании и Руанде. Но присоединились правительство Антигуа и Барбуда, и организация американских стран и Вселенский патриархат.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцариимогут поддержать дополнительные страны, еще не присоединявшиеся к нему.

Ранее "Телеграф" рассказал, что президент Владимир Зеленский, второй Саммит должен состояться в ближайшие месяцы.