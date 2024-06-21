"Ескалація напруження": експерт - про нові фронти Путіна і справжню мету його вояжу в Азію

Дмитро Снєгирьов вказав "Телеграфу" на кілька цікавих нюансів останнього візиту очільника Кремля до КНДР і В'єтнаму

Візит російського диктатора Путіна цього тижня до Корейської Народно-Демократичної Республіки та В'єтнаму на противагу проукраїнському Саміту миру в Швейцарії не тільки не припиняє супроводжуватися інформаційними приводами, а й породжує певну конспірологію.

Серед головних інтриг, які зазвучали у публічній площині — чи дасть Путіну північнокорейський тиран Кім Чен Ин окрім зброї ще й свою армію для війни проти України.

Про те, чи з'являться тисячі північнокорейських спецпризначенців на (в) українській землі, а також про деякі інші приховані мотиви путінського вояжу до КНДР "Телеграф" запитав у Дмитра Снєгирьова, військового аналітика, співголови Громадської ініціативи "Права Справа".

— Все ж таки, чи є загроза використання армії КНДР у війні Росії проти України?

— Не існує такої загрози. Давайте говорити про те, що підписаний Путіним і Кім Чен Ином документ передбачає військово-технічну допомогу в разі безпосередньої інтервенції, тобто нападу на країну (РФ чи КНДР).

У нашому випадку Росія є окупантом, а не Україна атакує російську територію. Юридичних підстав направлення військового угрупування чи контингенту з КНДР немає жодного. З зрозумінням ставимось до того, що Росія і Північна Корея не дотримуються загально прийнятих норм міжнародного права (це юридична площина). Але меншим з тим.

З іншого боку перед останнім візитом російський диктатор вийшов назагал з інформацією про те, що наразі в Україні зосереджено до 700 тисяч особового складу російських окупантів. Для порівняння: на початок широкомасштабного вторгнення росіян в Україну в 2022 році у них було угрупування 140-150 тис.

Тиждень тому була інформація, що Російська Федерація має можливість поповнення особового складу від 40-50 тисяч. Якщо за березень місяць цього року, за оцінками розвідки великої Британії, ця цифра становила 30 тис., то відповідно після того відбулося збільшення прихованої мобілізації. Іншими словами — поповнення особового складу 40-50 тис., чим і обумовлене збільшення російських військ з 615 тисяч до відповідно до 700 тис. Тобто зараз у РФ потреби у північнокорейській армії немає. По великому рахунку, зараз є ці 700 тис., щоб воювати.

— Коли вже закінчаться російські солдати і РФ опиниться у кадровій воєнній кризи?

— Загальний мобілізаційний резерв російської армії це — 12 мільйонів осіб призовного віку. Але, тут є один важливий нюанс: проведення загальної мобілізації в Росії можливо за умови ведення бойових дій на її території.

Можемо припускати, щоб унеможливити соціальні потрясіння в РФ, Путін через певний час піде на залучення військових з КНДР. Але тут стоїть питання, що у цьому випадку дану опцію вирішує не Путін і не Кім Чен Ин. Тут буде ключова позиція китайських товаришів. А товариш Сі Цзіньпін буде категорично проти безпосередньої участі військових підрозділів КНДР у війні в Україні.

— За рахунок чого Путін зараз поповнює угрупування вторгнення в Україну?

— Російська Федерація сьогодні має декілька джерел поповнення особового складу. По-перше, йдеться про "спецконтингент К", відповідно до указу Путіна про підписання прямих договорів місць позбавлення волі з міністерством оборони РФ, щоб поповнювати збройні сили особовим складом з числа ув'язнених росіян.

По-друге, інший інструмент поповнення лав російської армії — це загальний характер мобілізації на окупованих територіях України. При цьому призовний вік, який був раніше (від 18 до 60 років), окупанти збільшили до 65 років, і це є показовим (що кадрова криза у окупантів вже починається, — Авт.).

По-третє, інший ресурс — так звані трудові мігранти. За даними ФСБ Росії, станом ще на 2023-й, на території Росії нараховувалось приблизно 12 млн мігрантів.

Таким чином підсумовуючи, потреби подібного характеру залучення особового складу з КНДР (саме північнокорейського воєнного контингенту), не має ніякого. Очевидно, що такі вкидання є інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО).

За аналогією можемо з вами також спростувати інформацію і про так звані "5 млн снарядів з КНДР", "передачу балістичних ракет" тощо. Тобто це все має на меті приспати увагу міжнародної спільноти щодо справжньої мети візиту візиту Путіна до КНДР.

— Що саме ви маєте на увазі? Чому кремлівський очільник літав на Схід?

— Мовиться не про те, що Путін приїхав щось просити, він прибув давати. Можливо, йдеться про якісь ядерні технології і відповідно технології виробництва балістичних ракет. Тобто, щоб передавати Північній Кореї російські ракетні технології.

Основна мета візиту Путіна це — ескалація напруження в цій точці земної кулі. Йдеться про те, що РФ встала на шлях створення зон напруги в різних зонах планети. Відповідно для неї цікавий Корейській півострів, Тайвань, де РФ опосередковано зацікавлена в загострені ситуації.

Також серед таких гарячих точок — Червоне море, Близький Схід і зацікавлення Москви до берегів Куби.

Як повідомлялось, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи візит Путіна в КНДР заявляв, що російський диктатор та очільник КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським, що повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.

Також "Телеграф" писав, що під час візиту до КНДР Путін отримав кілька подарунків від Кім Чен Ина. Серед іншого була пара собак породи пхунсан, яка практично невідома за межами країни.