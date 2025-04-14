В прифронтовом городе выросла цена на проезд в автобусах

Цена прыгнула на половину от предыдущей — с 10 до 15 гривен

Один из городов Украины, где угроза обстрела круглосуточно – Никополь. Почти каждый день россияне обстреливают город. На фоне этого городские власти решили поднять стоимость проезда.

О введении нового тарифа на перевозку пассажиров в автобусах Никополя городской совет объявил 14 апреля. Тариф начнет действовать с 15 апреля. Стоимость проезда — 15 гривен с человека.

В соцсетях горожане уже выражают несогласие с решением городских властей. Главные аргументы – ненадлежащее качество автобусов. Их описывают как "драни и грязные", а также говорят, что они уже свои отработали.

Комментарий по качеству автобусов и повышению стоимости проезда

В мэрии решения не аргументируют, однако отмечают, что сохраняется бесплатный проезд для льготных категорий и до 18 лет. Добавим, что стоимость проезда выросла с 10 до 15 гривен.

Никополь – не первый город, где весной дорожает проезд. Ранее "Телеграф" сообщал, что на Волыни стоимость проезда выросла в том числе и из-за мобилизационных процессов. Среди крупных городов заговорили об увеличении стоимости проезда во Львове. Имея одну из самых высоких стоимости наличного билета в Украине — 25 грн, перевозчики требуют увеличить его на треть — до 32 грн за поездку. Одна из причин — введение "ЛеоКарт" с более низкой стоимостью проезда побудило горожан перейти на безналичную оплату.