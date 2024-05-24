Смерть Раиси: в Иране опубликовали предварительный отчет о причинах гибели президента

Иранским специалистам удалось восстановить хронологию событий в момент аварии

Верховный комитет Ирана по расследованию причин крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси 23 мая опубликовал предварительный отчет о своей деятельности. В документе собраны основные данные по авиакатастрофе, но окончательного вывода там пока нет.

Об этом сообщает государственное иранское информационное агентство IRNA. Отмечается, что работа по изучению причин аварии продолжается, но специалистам удалось восстановить хронологию событий в момент аварии.

Вертолет, на борту которого находился Раиси, летел строго по запланированному маршруту и не покидал назначенную ему траекторию полета. Однако за полторы минуты до аварии пилот говорил с другими вертолетами, сопровождавшими транспорт с Раиси. Содержание разговора комитет не раскрывает.

Кроме того, были обнародованы результаты изучения обломков вертолета. Сообщается, что на них не найдены следы от пуль или взрывчатки. Возгорание согласно выводам специалистов произошло уже после того, как вертолет упал на землю и взорвался. Сейчас следственные группы и специалисты продолжают работать на городе падение вертолета с Раиси.

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрагим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники. К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что в авиакатастрофе никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

Ранее "Телеграф" писал, чем известен Ибрагим Раиси и почему его называли "тегеранским мясником". У союзника Путина нехорошая слава в родной стране.

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Он будет руководить иранским кабинетом министров до выборов (в которых, кстати, немало своих тонкостей) нового лидера государства.