Санкции можно будет снять, только когда Россия прекратит войну в Украине и выведет войска с ее территории.

Правительство Германии поставило точку в вопросе обсуждения возможности снятия санкций с российского режима, чего иногда начинают требовать отдельные пророссийские политики и политические силы. В частности, в этот раз в правительстве страны жестко ответили прокремлевскому премьеру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру, осмелившемуся критиковать отказ Германии смягчить антироссийские санкции.

Кречмеру дала отпор заместитель представителя правительства Кристиан Хоффманн, сообщает BR24. Она отметила, что европейские санкции оправданы, продуманы, разумны и эффективны.

В Министерстве иностранных дел Германии добавили, что санкции можно снять только тогда, когда Россия прекратит войну в Украине и выведет войска с ее территории. До этого момента все санкции против России будут оставаться в силе столько, сколько нужно.

Кречмер, премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза (ХДС), известен своей прокремлевской позицией: в 2022 году был отменен его визит в Украину из-за призывов заключить мир с РФ, а в 2023 году Кречмер требовал снять с российского режима санкции и и возобновить транзит газа через "Северный поток". В целом, Кречмер постоянно позволяет себе делать провокативные заявления, которые были бы более уместны для члена пророссийской "Альтернативы для Германии", а не проукраинской ХДС. Так, недавно он осмелился заявить, что санкции против России, мол, "устаревшие" и уже "не отвечают" тому, что делают США.

Напомним, что на одной из встреч в Саудовской Аравии Россия выдвинула условие, при котором готова согласиться на прекращение огня в Черном море. Кремль требует снятия всех санкций и возвращения в систему SWIFT. Вышеназванное соглашение предусматривает свободное судоходство и отказ от атак на критическую инфраструктуру обоих государств.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил: возвращение РФ в SWIFT — это более 100 млрд долларов транзакций в месяц вместо нынешних 10 млрд, которые станут масштабным финансовым ресурсом для поддержки войны против Украины. А как писал "Телеграф", отмена санкций не облегчит ситуацию для России, но в отношениях Украины и европейских партнеров станет "переломным моментом". С другой стороны, как бы сильно Белый дом ни хотел оставить Европу "за бортом" переговорного процесса, без согласия европейских союзников выполнить условия Москвы у Дональда Трампа не получится.

При этом американские экономисты считают, что Трамп не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.